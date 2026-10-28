Akbank iPhone çekiliş sonuçları (TAM İSİM LİSTESİ) Akbank iPhone çekiliş sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

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Akbank Kredi Kartı Harcama Kampanyası kapsamında düzenlenen iPhone 17 Pro Max 256 GB cep telefonu çekilişinin sonuçları açıklandı. 26 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişte 10 asil ve 10 yedek talihli belirlendi. Akbank iPhone çekiliş sonuçları isim listesinde yer alan talihlilerin başvuru sürecini belirtilen tarihler içerisinde tamamlaması gerekiyor. Peki, Akbank iPhone çekiliş sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Detaylar haberimizde.

AKBANK İPHONE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TAM İSİM LİSTESİ

Akbank Kredi Kartı Harcama Kampanyası kapsamında düzenlenen çekilişte iPhone 17 Pro Max 256 GB cep telefonu kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu. Çekiliş sonucunda belirlenen 10 asil talihli, ikramiyelerini teslim alabilmek için en geç 12 Kasım 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlamalı. Yedek talihliler için son başvuru tarihi ise 27 Kasım 2026 olarak açıklandı.

İPHONE 17 PRO MAX KAZANAN ASİL TALİHLİLER

1. GÖKNUR ANAÇ – İstanbul

2. HURİYE KOÇ – İstanbul

3. GİRAY AKYOL – Ankara

4. EMRAH FİDANBOY – Samsun

5. ÇİMEN FIRAT – İzmir

6. ERDOĞAN DOĞU – Bursa

7. BAYRAM METİ – Samsun

8. MISRA BOZYEL – Bursa

9. NACİYE ÇUKURTAŞ – Bursa

10. MEVLÜT KÖSEOĞLU – İstanbul

İPHONE 17 PRO MAX KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

1. MEHMET SARI – Ankara

2. RECEP KARABACAK – Kütahya

3. ALİ MURAT AÇIKYÜZ – İstanbul

4. ABDULLAH İNAN – Kahramanmaraş

5. PINAR AYVAZ – Zonguldak

6. SEYFETTİN ALP – Mersin

7. HASAN TÜRKMEN – Bursa

8. SERAP NASANLI – Mersin

9. MEHMET LÜTFİ KANDEMİR – Ankara

10. MÜJDE TARHAN – İstanbul

AKBANK İPHONE ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Akbank iPhone çekiliş sonuçlarına, kampanyanın çekiliş duyurusunda yayımlanan asil ve yedek talihli isim listesi üzerinden bakılabiliyor. Katılımcılar, listede adlarının bulunup bulunmadığını kontrol ederek çekiliş sonucunu öğrenebiliyor. Sonuçlara ilişkin başvuru ve teslimat işlemleri ise kampanyayı düzenleyen Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yürütülüyor.

Çekiliş, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 13 Ağustos 2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-95104 sayılı izniyle Akbank T.A.Ş. adına gerçekleştirildi. Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen kampanyaya 18 Ağustos 2026 saat 00.01 ile 18 Ekim 2026 saat 23.59 arasında toplam 600.072.438 iştirakçi katıldı. 26 Ekim 2026 tarihinde yapılan çekilişte 10 kişiye iPhone 17 Pro Max 256 GB cep telefonu verilmesi kararlaştırıldı.

AKBANK İPHONE ÇEKİLİŞİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Çekilişte ikramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yoluyla bildirim yapılacak. Asil talihlilerin en geç 12 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 27 Kasım 2026 tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Talihlilerin nüfus cüzdanı fotokopilerini aşağıdaki faks numarasına veya e-posta adresine göndermeleri, gerekli evrakları ise belirtilen adrese kargo yoluyla iletmeleri gerekiyor.