Alışverişte taksit sınırları değişti! Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat

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Ticaret Bakanlığı, kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı dışında kalan senetli satış ve benzeri alışverişlerde uygulanacak taksit sürelerini belirledi. Yeni düzenlemeyle televizyon, beyaz eşya, bilgisayar, tablet, mobilya, seyahat ve konaklama harcamalarında uygulanacak vade sınırları netleşti.

TELEVİZYONLARDA FİYATA GÖRE TAKSİT SINIRI

Yeni düzenlemeye göre televizyon alışverişlerinde taksit sayısı ürünün satış fiyatına göre değişecek. Fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyonlar için en fazla 9 ay taksit yapılabilecek. Milliyet'in haberine göre satış fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan televizyonlarda ise taksit süresi en fazla 4 ay olacak.

BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİNDE 9 AY TAKSİT

Buzdolabı, çamaşır makinesi ve elektrikli küçük ev aletlerinin satışlarında ürünün fiyatına bakılmaksızın 9 aya kadar taksit uygulanabilecek. Böylece bu ürün gruplarında taksit süresi, televizyonlardan farklı olarak satış bedeline göre değişmeyecek.

TABLET VE BİLGİSAYARLARDA 6 AY SINIRI

Teknolojik ürünlerde de taksit süreleri belirlendi. Tablet ve bilgisayar alışverişlerinde en fazla 6 ay taksit yapılabilecek. Bu ürünlerde senetli satış ve benzeri yöntemlerle gerçekleştirilen alışverişlerde belirlenen 6 aylık sınır uygulanacak.

MOBİLYA ALIŞVERİŞLERİNDE 9 AY VADE

Evini yenilemek veya yeni mobilya satın almak isteyen tüketiciler için de taksit süresi netleşti. Mobilya alışverişlerinde en fazla 9 aya kadar taksit yapılmasına izin verilecek.

SEYAHAT VE KONAKLAMADA 18 AY TAKSİT

Yeni düzenlemede en uzun taksit sürelerinden biri seyahat ve konaklama harcamaları için belirlendi. Tüketiciler, bu kapsamdaki harcamalarını 18 aya kadar taksitlendirebilecek.

KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞLERİ KAPSAMIYOR

Ticaret Bakanlığının belirlediği taksit sınırları, kredi kartıyla yapılan alışverişler, alışveriş kredileri ve tüketici finansmanı işlemlerini kapsamıyor.

Yeni kurallar, senetli satış ve benzeri yöntemlerle gerçekleştirilen alışverişlerde geçerli olacak. Kredi kartı ve bankalar aracılığıyla sağlanan finansman işlemlerinde ise ilgili mevzuat ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun belirlediği sınırlar uygulanmaya devam edecek.

Kaynak: Haberler.com