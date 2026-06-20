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YKS'ye para ile girilir mi, üniversite sınavına araba anahtarı, kredi kartı, otobüs kartı alınıyor mu?

YKS'ye para ile girilir mi, üniversite sınavına araba anahtarı, kredi kartı, otobüs kartı alınıyor mu?
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşırken adayların en çok merak ettiği konular arasında “YKS’ye para ile girilir mi?” ve sınava girerken yanımızda araba anahtarı, kredi kartı ya da otobüs kartı bulundurmak serbest mi?” soruları yer alıyor. ÖSYM tarafından belirlenen sınav kuralları, adayların sınav salonuna hangi eşyalarla girebileceğini net şekilde belirliyor.

Üniversite sınavına girerken adayların yanında bulundurabileceği eşyalar sıkı kurallara tabidir. “YKS’ye para ile girilir mi, araba anahtarı, kredi kartı ve otobüs kartı alınır mı?” sorusu özellikle ilk kez sınava girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. Sınav güvenliği kapsamında ÖSYM, sınav salonuna alınabilecek ve yasaklı eşyaları açık şekilde duyurarak adayların mağduriyet yaşamasını engelliyor.

YKS’YE PARA İLE GİRİLİR Mİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na ( Yks ) para ile girilmesi kesin olarak yasaktır. Adayların sınava giriş yapabilmesi için yalnızca sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında bulundurması zorunludur. Bunun dışında sınav güvenliğini riske atabilecek hiçbir materyalin sınav alanına alınmasına izin verilmez.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kurallarına göre sınav salonuna para, elektronik cihazlar, iletişim araçları ve benzeri eşyalarla giriş yapılması mümkün değildir. Adayların sınav kurallarına uymaması durumunda sınava alınmama veya sınavlarının geçersiz sayılması gibi sonuçlarla karşılaşma ihtimali bulunmaktadır.

ÜNİVERSİTE SINAVINA ARABA ANAHTARI ALINIYOR MU?

Üniversite sınavına araba anahtarı ya da anahtarlık ile girmek de yasak kapsamındadır. YKS kuralları gereği adayların sınav binasına metal ve elektronik eşya niteliği taşıyabilecek hiçbir objeyle giriş yapmasına izin verilmez.

Bu nedenle adayların sınav günü mağduriyet yaşamamak için yanlarında araba anahtarı, anahtarlık, cüzdan içinde kartlar gibi eşyaları bulundurmamaları veya sınav merkezi kurallarını önceden dikkatlice incelemeleri tavsiye edilir.

YKS'DE YASAK OLAN EŞYALAR  

Yüzük (alyans hariç)

Bilezik

Broş

Diğer takılar

Anahtarlık

Her türlü araç anahtarı

Plastik ve metal içerikli eşyalar

Çağrı cihazı

Telsiz

Fotoğraf makinesi

Her türlü elektronik cihaz

Her türlü mekanik cihaz

Plastik gözlükler

Güneş gözlüğü

Cam eşyalar

Banka kartı

Kredi kartı

Cep bilgisayarı

Sözlük işlevi olan elektronik cihazlar

Hesap makinesi

Bilgisayar özelliği bulunan cihazlar

Her türlü delici alet

Her türlü kesici alet

Çanta

Cüzdan

Cep telefonu

Her türlü saat

Bluetooth ve diğer kablosuz iletişim cihazları

Kulaklık

Kolye

Küpe

Ateşli silahlar

Benzeri teçhizatlar

Kalem

Silgi

Kalemtıraş

Müsvedde kâğıdı

Defter

Kitap

Ders notu

Sözlük

Dergi

Gazete

Yiyecek ve diğer gıda ürünleri

Kutu veya şişe içerisinde ilaç

Pergel

Açıölçer

Cetvel

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içindeki su haricindeki tüm içecekler

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