YKS'ye para ile girilir mi, üniversite sınavına araba anahtarı, kredi kartı, otobüs kartı alınıyor mu?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşırken adayların en çok merak ettiği konular arasında “YKS’ye para ile girilir mi?” ve sınava girerken yanımızda araba anahtarı, kredi kartı ya da otobüs kartı bulundurmak serbest mi?” soruları yer alıyor. ÖSYM tarafından belirlenen sınav kuralları, adayların sınav salonuna hangi eşyalarla girebileceğini net şekilde belirliyor.
Üniversite sınavına girerken adayların yanında bulundurabileceği eşyalar sıkı kurallara tabidir. “YKS’ye para ile girilir mi, araba anahtarı, kredi kartı ve otobüs kartı alınır mı?” sorusu özellikle ilk kez sınava girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. Sınav güvenliği kapsamında ÖSYM, sınav salonuna alınabilecek ve yasaklı eşyaları açık şekilde duyurarak adayların mağduriyet yaşamasını engelliyor.
YKS’YE PARA İLE GİRİLİR Mİ?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na ( Yks ) para ile girilmesi kesin olarak yasaktır. Adayların sınava giriş yapabilmesi için yalnızca sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında bulundurması zorunludur. Bunun dışında sınav güvenliğini riske atabilecek hiçbir materyalin sınav alanına alınmasına izin verilmez.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kurallarına göre sınav salonuna para, elektronik cihazlar, iletişim araçları ve benzeri eşyalarla giriş yapılması mümkün değildir. Adayların sınav kurallarına uymaması durumunda sınava alınmama veya sınavlarının geçersiz sayılması gibi sonuçlarla karşılaşma ihtimali bulunmaktadır.
ÜNİVERSİTE SINAVINA ARABA ANAHTARI ALINIYOR MU?
Üniversite sınavına araba anahtarı ya da anahtarlık ile girmek de yasak kapsamındadır. YKS kuralları gereği adayların sınav binasına metal ve elektronik eşya niteliği taşıyabilecek hiçbir objeyle giriş yapmasına izin verilmez.
Bu nedenle adayların sınav günü mağduriyet yaşamamak için yanlarında araba anahtarı, anahtarlık, cüzdan içinde kartlar gibi eşyaları bulundurmamaları veya sınav merkezi kurallarını önceden dikkatlice incelemeleri tavsiye edilir.
YKS'DE YASAK OLAN EŞYALAR
Yüzük (alyans hariç)
Bilezik
Broş
Diğer takılar
Anahtarlık
Her türlü araç anahtarı
Plastik ve metal içerikli eşyalar
Çağrı cihazı
Telsiz
Fotoğraf makinesi
Her türlü elektronik cihaz
Her türlü mekanik cihaz
Plastik gözlükler
Güneş gözlüğü
Cam eşyalar
Banka kartı
Kredi kartı
Cep bilgisayarı
Sözlük işlevi olan elektronik cihazlar
Hesap makinesi
Bilgisayar özelliği bulunan cihazlar
Her türlü delici alet
Her türlü kesici alet
Çanta
Cüzdan
Cep telefonu
Her türlü saat
Bluetooth ve diğer kablosuz iletişim cihazları
Kulaklık
Kolye
Küpe
Ateşli silahlar
Benzeri teçhizatlar
Kalem
Silgi
Kalemtıraş
Müsvedde kâğıdı
Defter
Kitap
Ders notu
Sözlük
Dergi
Gazete
Yiyecek ve diğer gıda ürünleri
Kutu veya şişe içerisinde ilaç
Pergel
Açıölçer
Cetvel
Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içindeki su haricindeki tüm içecekler