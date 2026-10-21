22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi

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Henüz 22 yaşında olmasına rağmen yüksek limitli kredi kartları nedeniyle borçlarını ödeyemez hale geldiğini söyleyen genç bir kadın, sosyal medyada yaptığı açıklamayla gündem oldu. Bankalara seslenen genç kadın, kendisine bu kadar yüksek limit verilmesini eleştirerek borçlarını ödeyememesinin bankaların sorunu olduğunu savundu.

"22 YAŞINDAKİ BİR KIZA NEYİNE GÜVENİP BU KADAR LİMİT VERDİNİZ?"

Kredi kartlarını yoğun şekilde kullandığını ve biriken borçlarını ödeyemediğini anlatan genç kadın, bankaların kredi kartı limitlerini belirleme politikasını sorguladı.

Genç kadın, "Ben bu bankaları anlamıyorum. 22 yaşındaki bir kıza neyine güvenip bu kadar yüksek limitli kredi kartı verdiniz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"BU ONLARIN PROBLEMİ, ÇÜNKÜ BEN ÖDEYEMİYORUM"

Kredi kartı borçlarını karşılayacak maddi gücü olmadığını belirten genç kadın, sorumluluğun bankalarda olduğunu savunarak, "Bunun onların problemi olduğunu düşünüyorum çünkü ben ödeyemiyorum" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Genç kadının açıklamaları sosyal medyada dikkat çekti. Kredi kartı limitleri ve bireysel borçlanma konusunu gündeme taşıyan sözler, bankaların limit belirlerken müşterilerin ödeme gücünü ne ölçüde dikkate aldığı sorusunu da beraberinde getirdi.

Kaynak: Haberler.com