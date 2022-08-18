Kısa Film Haberleri - Kısa Film Haber - Haberler

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Kısa Film Haberleri

Kısa Film haber, Kısa Film son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Ankara gündem haberleri: Nallıhan'da kısa film çekildi

Ankara gündem haberleri: Nallıhan'da kısa film çekildi

Kısa Film - Dün 11:03
ZEYBEG, Beslenme üzerine akredite olan ilk ve tek Kamu Kurumu ödülünü Bakan Süleyman Soylu'dan aldı

ZEYBEG, Beslenme üzerine akredite olan ilk ve tek Kamu Kurumu ödülünü Bakan Süleyman Soylu'dan aldı

Kısa Film - 17.08.2022
TSPB'nin Kısa Film Yarışması'na başvuru için son bir ay

TSPB'nin Kısa Film Yarışması'na başvuru için son bir ay

Kısa Film - 17.08.2022
Antalya haberi: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne 548 proje başvurdu

Antalya haberi: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne 548 proje başvurdu

Kısa Film - 17.08.2022
Bakan Soylu. '23 yıl önce karşı karşıya kaldığımız hadise, hakikaten acı ama öğretici oldu'

Bakan Soylu. "23 yıl önce karşı karşıya kaldığımız hadise, hakikaten acı ama öğretici oldu"

Kısa Film - 16.08.2022
AK Partili Hamza Dağ: 'AK Parti Türkiye'dir, milletimizin 21 yıldır gönlündeyiz'

AK Partili Hamza Dağ: "AK Parti Türkiye'dir, milletimizin 21 yıldır gönlündeyiz"

Kısa Film - 15.08.2022
AK Partili Hamza Dağ'dan 21. yıl dönümü açıklaması

AK Partili Hamza Dağ'dan 21. yıl dönümü açıklaması

Kısa Film - 14.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı mektup milyonlarca vatandaşa ulaştırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı mektup milyonlarca vatandaşa ulaştırılacak

Kısa Film - 13.08.2022
SARAYBOSNA - 28. Saraybosna Film Festivali, TRT ortak yapımı 'Hüzün Üçgeni' filmiyle başladı

SARAYBOSNA - 28. Saraybosna Film Festivali, TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmiyle başladı

Kısa Film - 13.08.2022
Aslı Enver'in ele ele görüntülendiği iş adamı Berkin Gökbudak'la evlilik kararı aldığı iddiası

Aslı Enver'in ele ele görüntülendiği iş adamı Berkin Gökbudak'la evlilik kararı aldığı iddiası

Kısa Film - 12.08.2022
Ulaş Tuna Astepe O İsimle Birlikte...

Ulaş Tuna Astepe O İsimle Birlikte...

Kısa Film - 12.08.2022
Selen Soyder kimdir? Selen Soyder hayatı ve biyografisi! Selen Soyder kaç yaşında, nereli?

Selen Soyder kimdir? Selen Soyder hayatı ve biyografisi! Selen Soyder kaç yaşında, nereli?

Kısa Film - 12.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı mektup milyonlarca vatandaşa ulaştırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı mektup milyonlarca vatandaşa ulaştırılacak

Kısa Film - 12.08.2022
Muğla yerel: Süngercilik Müzesi protokolü imzalandı: Türkiye'nin ilk süngercilik müzesi Bodrum'da açılacak

Muğla yerel: Süngercilik Müzesi protokolü imzalandı: Türkiye'nin ilk süngercilik müzesi Bodrum'da açılacak

Kısa Film - 09.08.2022
Muğla yerel haberi: Türkiye'nin İlk Süngercilik Müzesi Bodrum'da Açılacak

Muğla yerel haberi: Türkiye'nin İlk Süngercilik Müzesi Bodrum'da Açılacak

Kısa Film - 09.08.2022
Seray Dura kimdir? Seray Dura hayatı ve biyografisi! Seray Dura kaç yaşında, nereli?

Seray Dura kimdir? Seray Dura hayatı ve biyografisi! Seray Dura kaç yaşında, nereli?

Kısa Film - 05.08.2022
Altın Koza'da Onur Ödülleri Müjdat Gezen ve Hale Soygazi'ye Verilecek

Altın Koza'da Onur Ödülleri Müjdat Gezen ve Hale Soygazi'ye Verilecek

Kısa Film - 04.08.2022
Duy Beni Bahar kimdir? Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında, nereli? Duy Beni 'Bahar Aydın' karakterini kim canlandırıyor?

Duy Beni Bahar kimdir? Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında, nereli? Duy Beni 'Bahar Aydın' karakterini kim canlandırıyor?

Kısa Film - 03.08.2022
İzmir haberi... Konak Belediyesi Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi Açıldı

İzmir haberi... Konak Belediyesi Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi Açıldı

Kısa Film - 03.08.2022
Oscar töreninde Will Smith'ten komedyene tokat

Oscar töreninde Will Smith'ten komedyene tokat

Kısa Film - 02.08.2022
Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı belirlendi

Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı belirlendi

Kısa Film - 02.08.2022
Son dakika haberleri! Polis ekiplerinden uyarı görselleri

Son dakika haberleri! Polis ekiplerinden uyarı görselleri

Kısa Film - 01.08.2022
Çalı Köy Filmleri Festivali, Kısa Film Ödüllerinin Verilmesiyle Sona Erdi

Çalı Köy Filmleri Festivali, Kısa Film Ödüllerinin Verilmesiyle Sona Erdi

Kısa Film - 01.08.2022
Nesrin Cavadzade kimdir? Nesrin Cavadzade kaç yaşında, nereli? Nesrin Cavadzade biyografisi!

Nesrin Cavadzade kimdir? Nesrin Cavadzade kaç yaşında, nereli? Nesrin Cavadzade biyografisi!

Kısa Film - 01.08.2022
Bursa yerel haberi... Nilüfer'de 6. Çalı Köy Film Festivali Başladı

Bursa yerel haberi... Nilüfer'de 6. Çalı Köy Film Festivali Başladı

Kısa Film - 30.07.2022
6. Çalı Köy Filmleri Festivali başladı

6. Çalı Köy Filmleri Festivali başladı

Kısa Film - 30.07.2022
İranlı oyuncu ve yönetmen Reyhane Parsa, ikinci kısa filmini İstanbul'da çekti

İranlı oyuncu ve yönetmen Reyhane Parsa, ikinci kısa filmini İstanbul'da çekti

Kısa Film - 29.07.2022
Diyarbakır'ı 'astronot' tanıtacak

Diyarbakır'ı "astronot" tanıtacak

Kısa Film - 29.07.2022
Usta Oyuncu İnkaya Gemlik Film Festivali'nde Konuştu: 'Bugünden Bir Anı Olarak Verilen O Fidanlara İyi Bakın, Birkaç Sene Sonra Yakmasınlar'

Usta Oyuncu İnkaya Gemlik Film Festivali'nde Konuştu: "Bugünden Bir Anı Olarak Verilen O Fidanlara İyi Bakın, Birkaç Sene Sonra Yakmasınlar"

Kısa Film - 28.07.2022
Buğra Gülsoy kimdir? Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi! Buğra Gülsoy kaç yaşında, nereli?

Buğra Gülsoy kimdir? Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi! Buğra Gülsoy kaç yaşında, nereli?

Kısa Film - 28.07.2022
2 buçuk yılda binlerce insanın hayatına dokundular

2 buçuk yılda binlerce insanın hayatına dokundular

Kısa Film - 28.07.2022
Demet Özdemir'in Sevişme Sahnesi Olay Oldu

Demet Özdemir'in Sevişme Sahnesi Olay Oldu

Kısa Film - 28.07.2022
Son dakika haberleri... Başkan Selvitopu Öğrencilerin Coşkusuna Ortak Oldu

Son dakika haberleri... Başkan Selvitopu Öğrencilerin Coşkusuna Ortak Oldu

Kısa Film - 28.07.2022
Gemlik Film Festivali'nde ödül gecesi

Gemlik Film Festivali'nde ödül gecesi

Kısa Film - 28.07.2022
Şaşırtan Gerçeği İlk Kez Açıkladı

Şaşırtan Gerçeği İlk Kez Açıkladı

Kısa Film - 28.07.2022
Venedik Film Festivali'ndeki tek Türk yapımı 'Rutubet' dünya prömiyerini gerçekleştirecek

Venedik Film Festivali'ndeki tek Türk yapımı "Rutubet" dünya prömiyerini gerçekleştirecek

Kısa Film - 27.07.2022
Yurdaer Okur kimdir? Yurdaer Okur kaç yaşında ve nereli? Yurdaer Okur biyografisi!

Yurdaer Okur kimdir? Yurdaer Okur kaç yaşında ve nereli? Yurdaer Okur biyografisi!

Kısa Film - 26.07.2022
Aylin Nazlıaka Duyurdu: 'Demir Leblebi Sohbetleri' Film Gösterimleri ile Devam Edecek

Aylin Nazlıaka Duyurdu: 'Demir Leblebi Sohbetleri' Film Gösterimleri ile Devam Edecek

Kısa Film - 26.07.2022
Kerem Bürsin İspanya'ya Yerleşiyor mu? Gerçek Ortaya Çıktı

Kerem Bürsin İspanya'ya Yerleşiyor mu? Gerçek Ortaya Çıktı

Kısa Film - 25.07.2022
Kerem Bürsin Hakkında Flaş İddia! Hayranları Şokta

Kerem Bürsin Hakkında Flaş İddia! Hayranları Şokta

Kısa Film - 22.07.2022
Çalıştığı hastanede öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'ya 'şehit' unvanı verildi

Çalıştığı hastanede öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'ya 'şehit' unvanı verildi

Kısa Film - 21.07.2022
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya, Konya Şehir Hastanesinde anıldı

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya, Konya Şehir Hastanesinde anıldı

Kısa Film - 21.07.2022
Antalya'da Sri Lanka rüzgarı esti

Antalya'da Sri Lanka rüzgarı esti

Kısa Film - 21.07.2022
Son dakika haberi! Şehit Dr. Ekrem Karakaya için anma töreni düzenlendi

Son dakika haberi! Şehit Dr. Ekrem Karakaya için anma töreni düzenlendi

Kısa Film - 21.07.2022
Turgay Tanülkü kimdir? Turgay Tanülkü kaç yaşında ve nereli? Turgay Tanülkü biyografisi!

Turgay Tanülkü kimdir? Turgay Tanülkü kaç yaşında ve nereli? Turgay Tanülkü biyografisi!

Kısa Film - 20.07.2022
11. ÖĞDER Kısa Film Senaryo Yarışması'na başvurular başladı

11. ÖĞDER Kısa Film Senaryo Yarışması'na başvurular başladı

Kısa Film - 18.07.2022
Son dakika yerel: Giresun'un Kurtuluş Savaşı kahramanlığı filim haline getiriliyor

Son dakika yerel: Giresun'un Kurtuluş Savaşı kahramanlığı filim haline getiriliyor

Kısa Film - 17.07.2022
Sürpriz Aşk İddiası! Alaçatı'da Görüntülendiler

Sürpriz Aşk İddiası! Alaçatı'da Görüntülendiler

Kısa Film - 16.07.2022
Balkanlar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi

Balkanlar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi

Kısa Film - 16.07.2022
15 Temmuz hain darbe girişimi 6'ncı yılında Sakarya'da anıldı

15 Temmuz hain darbe girişimi 6'ncı yılında Sakarya'da anıldı

Kısa Film - 16.07.2022
Kozan 15 Temmuz'da tek yürek

Kozan 15 Temmuz'da tek yürek

Kısa Film - 16.07.2022
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kısa Film - 16.07.2022
'Milli Birlik' konulu panel düzenlendi

"Milli Birlik" konulu panel düzenlendi

Kısa Film - 15.07.2022
Balkanlar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi

Balkanlar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi

Kısa Film - 15.07.2022
Dış temsilciliklerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Dış temsilciliklerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Kısa Film - 15.07.2022
İSTANBUL-50 BİN LİRA ÖDÜLLÜ 15 TEMMUZ BESTE YARIŞMASI'NIN BAŞVURULARI BAŞLADI

İSTANBUL-50 BİN LİRA ÖDÜLLÜ 15 TEMMUZ BESTE YARIŞMASI'NIN BAŞVURULARI BAŞLADI

Kısa Film - 14.07.2022
Aslı Enver'e Gelen Murat Boz Yorumu Şoke Etti!

Aslı Enver'e Gelen Murat Boz Yorumu Şoke Etti!

Kısa Film - 14.07.2022
HAK-İŞ'in 'emek' temalı fotoğraf yarışmasına 1124 başvuru yapıldı

HAK-İŞ'in "emek" temalı fotoğraf yarışmasına 1124 başvuru yapıldı

Kısa Film - 12.07.2022
Hande Yılmaz, Oğuzhan Koç'un Klibinde Oynadı

Hande Yılmaz, Oğuzhan Koç'un Klibinde Oynadı

Kısa Film - 10.07.2022
Mustafa Sandal kimdir? Mustafa Sandal kaç yaşında ve nereli? Mustafa Sandal biyografisi!

Mustafa Sandal kimdir? Mustafa Sandal kaç yaşında ve nereli? Mustafa Sandal biyografisi!

Kısa Film - 08.07.2022
3. Esenler Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

3. Esenler Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

Kısa Film - 06.07.2022
Türkiye Bursları alan uluslararası öğrencilerin 2022 mezuniyet töreni düzenlendi

Türkiye Bursları alan uluslararası öğrencilerin 2022 mezuniyet töreni düzenlendi

Kısa Film - 06.07.2022
Bilge Şen kimdir? Bilge Şen kaç yaşında ve nereli? Bilge Şen biyografisi!

Bilge Şen kimdir? Bilge Şen kaç yaşında ve nereli? Bilge Şen biyografisi!

Kısa Film - 04.07.2022
İlhan Şen kimdir? İlhan Şen hayatı ve biyografisi! İlhan Şen kaç yaşında, nereli?

İlhan Şen kimdir? İlhan Şen hayatı ve biyografisi! İlhan Şen kaç yaşında, nereli?

Kısa Film - 04.07.2022
'12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'ne başvurular başladı

"12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali"ne başvurular başladı

Kısa Film - 04.07.2022
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başvuruları başladı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başvuruları başladı

Kısa Film - 04.07.2022
Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!

Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!

Kısa Film - 09.08.2022
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