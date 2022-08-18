Kısa Film Haberleri - Kısa Film Haber - Haberler

Kısa Film Haberleri
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ZEYBEG, Beslenme üzerine akredite olan ilk ve tek Kamu Kurumu ödülünü Bakan Süleyman Soylu'dan aldı
Antalya haberi: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne 548 proje başvurdu
Bakan Soylu. "23 yıl önce karşı karşıya kaldığımız hadise, hakikaten acı ama öğretici oldu"
AK Partili Hamza Dağ: "AK Parti Türkiye'dir, milletimizin 21 yıldır gönlündeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı mektup milyonlarca vatandaşa ulaştırılacak
SARAYBOSNA - 28. Saraybosna Film Festivali, TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmiyle başladı
Aslı Enver'in ele ele görüntülendiği iş adamı Berkin Gökbudak'la evlilik kararı aldığı iddiası
Selen Soyder kimdir? Selen Soyder hayatı ve biyografisi! Selen Soyder kaç yaşında, nereli?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı mektup milyonlarca vatandaşa ulaştırılacak
Muğla yerel: Süngercilik Müzesi protokolü imzalandı: Türkiye'nin ilk süngercilik müzesi Bodrum'da açılacak
Seray Dura kimdir? Seray Dura hayatı ve biyografisi! Seray Dura kaç yaşında, nereli?
Duy Beni Bahar kimdir? Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında, nereli? Duy Beni 'Bahar Aydın' karakterini kim canlandırıyor?
Nesrin Cavadzade kimdir? Nesrin Cavadzade kaç yaşında, nereli? Nesrin Cavadzade biyografisi!
İranlı oyuncu ve yönetmen Reyhane Parsa, ikinci kısa filmini İstanbul'da çekti
Usta Oyuncu İnkaya Gemlik Film Festivali'nde Konuştu: "Bugünden Bir Anı Olarak Verilen O Fidanlara İyi Bakın, Birkaç Sene Sonra Yakmasınlar"
Buğra Gülsoy kimdir? Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi! Buğra Gülsoy kaç yaşında, nereli?
Venedik Film Festivali'ndeki tek Türk yapımı "Rutubet" dünya prömiyerini gerçekleştirecek
Yurdaer Okur kimdir? Yurdaer Okur kaç yaşında ve nereli? Yurdaer Okur biyografisi!
Aylin Nazlıaka Duyurdu: 'Demir Leblebi Sohbetleri' Film Gösterimleri ile Devam Edecek
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya, Konya Şehir Hastanesinde anıldı
Turgay Tanülkü kimdir? Turgay Tanülkü kaç yaşında ve nereli? Turgay Tanülkü biyografisi!
Son dakika yerel: Giresun'un Kurtuluş Savaşı kahramanlığı filim haline getiriliyor
Balkanlar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi
Balkanlar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi
Dış temsilciliklerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
Mustafa Sandal kimdir? Mustafa Sandal kaç yaşında ve nereli? Mustafa Sandal biyografisi!
Türkiye Bursları alan uluslararası öğrencilerin 2022 mezuniyet töreni düzenlendi
İlhan Şen kimdir? İlhan Şen hayatı ve biyografisi! İlhan Şen kaç yaşında, nereli?