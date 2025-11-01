Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Şöyle Anlatayım' Kısa Filmi Gösterildi

ULUSLARARASI Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterimi yapılan 'Şöyle Anlatayım' kısa filmi izleyiciyle buluştu. Filmin hem yönetmeni hem başrol oyuncusu Damla Ersan, "Antalya'nın yeri hepimizde çok ayrı. Geçmişin sinemasıyla geleceğin sinemasını buluşturuyor. Bize çok büyük fırsat sağlıyor burada olmak" dedi.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde film gösterimleri farklı seçkilerde sürüyor. Festival kapsamında 'Ulusal Kısa Film Özel Gösterimi' kapsamında Damla Ersan'ın hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de Baran Bölükbaşı ile başrolü paylaştığı 'Şöyle Anlatayım' filmi seyirciyle buluştu. Ersan'ın ilk yönetmenlik ve oyunculuk deneyimini yaşadığı, toplumsal cinsiyet rollerinin ele alındığı kısa filmin gösterimine izleyiciler de ilgi gösterdi. Geçen sene dünya prömiyerini yapan ve 25 farklı ülkede 35'ten fazla festivalde gösterimi yapılan film, Tayland ve İspanya'daki festivallerden de ödülle döndü.

Altın Portakal Film Festivali'nde olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Damla Ersan, "Filmimiz 25 ülkede 35'ten fazla festivalde gösterim yaptı. Altın Portakal'a da özel gösterim için davet edildik. Dünyanın en iyi festivallerinden birisinde yer almaktan çok mutluyuz. Burada olmak çok büyük bir heyecan. Bu kısa film, mini dizinin bir pilot bölümü aslında. Bu yüzden dünyada fikir anlaşılıyor mu diye bir deneme de yaptık. Oradan da ödüllerle döndük. Amerika, İtalya, İspanya, Kanada, Güney Amerika ülkeleri gibi birçok ülkede gösterim yaptık" dedi.

Ersan, "Antalya'nın yeri hepimizde çok ayrı. Geçmişin sinemasıyla geleceğin sinemasını buluşturuyor. Bize çok büyük fırsat sağlıyor burada olmak. Antalya halkı muazzam bir seyirci gerçekten. Çok hızlı dahil oluyorlar filme. Gelecek yıllarda da umarım burada olmaya devam edeceğiz. Toplumsal cinsiyet rollerini çocukluğumdan bu yana sorguluyorum. Yetişkin olduktan sonra da insanoğlunun egoizm, vicdan, eşitlik kavramlarını sorgulamaya başladım. Sonrasında bir senaryo yazdım. Senaryo Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek aldı. İlk yönetmenliğim ve oyunculuğum olduğu için biraz zaman aldı. Dağıtımla birlikte 3 sene sürdü bu proje" diye konuştu.