UGFF 2027'de kurmaca, belgesel ve animasyon kısa filmleri aynı yarışmada buluşturacak

(İSTANBUL) – Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGFF), 2027 yılında yarışma formatını değiştiriyor. Kurmaca, belgesel ve animasyon türündeki kısa filmler, Tematik Ana Yarışma kapsamında birlikte değerlendirilecek.

Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGFF), 2027 yılında yarışma yapısını yeniden düzenleyerek farklı sinema türlerini aynı çatı altında buluşturacak. Gastronomiyi yemek kültürünün ötesinde toplumsal yaşam, kültürel bellek, üretim ilişkileri ve çevre sorunları üzerinden ele alan festivalde, kurmaca, belgesel ve animasyon kısa filmler ortak bir yarışmada yer alacak.

Yeni düzenlemeyle filmler, türlerine göre ayrı kategorilerde yarışmak yerine gastronomiye yaklaşımları, anlatım biçimleri ve sinemasal nitelikleri üzerinden değerlendirilecek. Böylece yemek ve mutfak kültürünün yanı sıra tarımsal üretim, emek, sürdürülebilirlik ve kültürel miras gibi konuları işleyen yapımlar da aynı yarışma kapsamında değerlendirilebilecek.

BEŞ FARKLI ALANDA ÖDÜL VERİLECEK

Festivalin 2027 programında Tematik Ana Yarışma finalistleri için beş ödül kategorisi belirlendi. Yerel Mutfak ve Kültürel Miras Ödülü, Sürdürülebilir Gastronomi Ödülü, Üreticiler ve Gastronomi Ödülü, En İyi Genç Yönetmen Ödülü ve En İyi Görüntü Yönetimi Ödülü sahiplerini bulacak. Yeni ödül sistemiyle filmlerin yalnızca sinemasal başarıları değil, ele aldıkları konulara yaklaşımları da değerlendirmede belirleyici olacak. Yerel mutfak geleneklerinin korunması, üreticilerin ve emeğin görünür kılınması, çevresel sorunlar ve kültürel belleğin aktarılması gibi unsurlar öne çıkacak.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ FİLMLERE AYRI YARIŞMA

Festivalin yeni döneminde yapay zeka teknolojilerinden yararlanılarak hazırlanan filmler için de ayrı bir kategori açılacak. Tamamen yapay zeka araçlarıyla üretilen ya da gerçek çekimlerle yapay zeka teknolojilerini bir araya getiren yapımlar, ayrı bir jüri tarafından değerlendirilecek.

Bu kategoriyle sinemada değişen üretim yöntemlerinin gastronomi anlatılarına nasıl yansıdığının ele alınması ve teknolojinin yaratıcı kullanımına ilişkin yeni tartışmalara alan açılması amaçlanıyor.

GASTRONOMİ YALNIZCA MUTFAKLA SINIRLI KALMAYACAK

Festivalin genişletilen yarışma programında gastronomi, yalnızca yemeklerin hazırlanması ve sunulması üzerinden değil, insanın doğayla, üretimle ve yaşadığı coğrafyayla kurduğu ilişki üzerinden de ele alınacak. Bir yemeğin kuşaktan kuşağa aktarılan hikayesinden toprağın ve üreticinin yaşadığı sorunlara, iklim krizinin gıda üretimine etkilerinden farklı toplumların sofra geleneklerine kadar geniş bir konu yelpazesi yarışmada yer bulabilecek.

Kaynak: ANKA