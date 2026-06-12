KBÜ İletişim Fakültesi'nde kurmaca film gösterimleri gerçekleştirildi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı kurmaca filmler izleyiciyle buluşurken film afişleri de sergilendi.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "Bitirme Projesi Kurmaca Film Gösterimleri ve Film Afişleri Sergisi", öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmaları sanatseverlerle buluşturdu.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan film afişleri sergisinin açılışıyla başlayan programda, Kısa Film Projesi dersi kapsamında Doç. Dr. Burak Türten ve Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak danışmanlığında hazırlanan "İstasyon", "Son Misafir", "Mektup", "Mahrumiyet", "Kerem" ve "Tereddüt" adlı kurmaca filmler gösterildi.

Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Fakülte Dekanı Prof. Dr. Kemal Avcı, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Murat Bulut, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Türten'in yanı sıra öğretim üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Prof. Dr. Kemal Avcı, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamayla birleştirmelerinin önemine dikkat çekerek, ortaya çıkan eserlerin fakültenin üretim odaklı eğitim anlayışının somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

Gösterimlerin ardından filmler üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, öğrencilerin hazırladığı projeler katılımcılardan beğeni topladı.

Karabük'te ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde çekilen filmlerin önümüzdeki dönemde çeşitli film festivallerinde Karabük Üniversitesini temsil etmesi hedefleniyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı