Afyonkarahisar'da 5. Büyük Taarruz Kısa Film Festivali açıldı, 380 film katıldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 5. Uluslararası Kısa Film Festivali"nin açılışı yapıldı.

Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda başlayan festival, 16 Ekim'e kadar sinemaseverlerle buluşacak.

5'incisi düzenlenen Büyük Taarruz Kısa Film Festivali'ne bu yıl 380 kısa film katıldı.

Festival Direktörü Sevda Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale bu yıl 380 kısa film katıldığını söyledi.

Bu yıl ulusal olarak yaptığımız için uluslararası kabul almadıklarını belirten Dursun, "Ulusal yaptığımız için bu sayıya ulaştı filmler. Çok değerli filmler katıldı. Gün geçtikçe kısa filmlerin kalitesi de artıyor. 380 filmden 8 finalist film gösterimde olacak 5 gün boyunca." dedi. Dursun, şunları söyledi:

"3. yıl olacak bu yıl 3 yıldır yaptığımız sadece Afyonkarahisar'da, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sinema Bölümü öğrencilerine özel olarak Büyük Taarruz kısa film festivali özel ödülü veriyoruz. Bunun içinde gelen filmler arasında 4 finalist seçtik. Burada da bir filme özel ödül vereceğiz."

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın da Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali Afyonkarahisar'ın tarihi kimliğini sinema sanatıyla birleştiren önemli kültür ve sanat etkinliklerinden biri haline geldiğini belirtti.

Altın, "5'incisi düzenlenen festivalin kısa film alanında üretim yapan sinemacıları bir araya getirmenin yanı sıra şehrin tarihi kültürel değerlerini termalin tanıtılmasına katkı sağlamasını beklemekteyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA