MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı filmi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümüne ilişkin hazırlanan kısa filmi paylaştı.

Bakanlığın sanal medya hesabından paylaşılan filmin içeriğinde; Kıbrıs Adası'ndaki Türk toplumuna yönelik şiddet eylemlerine dair fotoğraflar, Ada sakinlerinin ifadeleri ile Kıbrıs Barış Harekatı'na ait görüntüler yer aldı. Filmin seslendirme metninde ise şu ifadelere yer verildi: "Yıllardır Kıbrıs Türküne kan kusturan, ıstırap veren Rumlara 'dur' demenin zamanı gelmişti. Türk ordusu; kara, hava ve deniz kuvvetlerinin müştereken katıldığı 'Mutlu Barış Harekatı' olarak da adlandırılan Kıbrıs Barış Harekatı'na tam bir baskın şeklinde başladı. Aslında 'Savaş için değil, barış için yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için' Ada'ya giden Türk askerinin harekatını bütün dünya izlerken Kıbrıs Türkünü katleden, yapılanlara sessiz kalanlar sessizlik içindeydi. Kıbrıs semalarındaki kederin yerini artık bayram havası almıştı. Yıllarca esaret altında olan, zulüm gören Kıbrıs Türkü, Mehmetçiği büyük bir coşkuyla ve sevinç gösterileriyle karşıladı. 16 Ağustos 1974 tarihinde tamamlanan Mutlu Barış Harekatı'yla Mehmetçik ve Mücahitler, büyük bir destan yazarak, Ada'da yıllardır büyük bir özlemle beklenen barışı ve huzuru tesis etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC, bugün olduğu gibi bundan sonra da bir ve beraber olarak barış ve huzur dolu yarınların teminatı olacaktır. Tarih boyunca sürdürdükleri emellerine devam etmek isteyenler hala varsa onlara da ilk günkü heyecanımızla ve sarsılmaz cesaretimizle diyoruz ki; 'Ordusuyla, milletiyle bir bütünüz biz. Vatan için göz kırpmadan can veririz biz. Tarihinde her sayfa zaferle dolu, barış için savaşan büyük Türküz biz.'"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı