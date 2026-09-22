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Ankara'da felsefi film festivali yarın başlıyor, ilk kez kısa film yarışması düzenlenecek

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SineFilozofi Dergisi ve Sinema ve Felsefe Derneği'nin düzenlediği 3. Uluslararası Felsefi Filmler Festivali, 23-27 Eylül'de Kült Kavaklıdere'de yapılacak. Festival bu yıl ilk kez düzenlenecek Kısa Metraj Film Yarışması'na da ev sahipliği yapacak.

Sinema, düşünce ve sanat tutkunlarını bir araya getirecek 3. Uluslararası Felsefi Filmler Festivali, yarın Ankara'da başlayacak.

SineFilozofi Dergisi ve Sinema ve Felsefe Derneği organizasyonuyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen festival, 23-27 Eylül'de Kült Kavaklıdere'de gerçekleştirilecek.

Dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce yapım arasından seçilen felsefi derinliğe sahip filmler, beş gün boyunca sinemaseverlerle buluşacak.

Festival, Amanbek Azhymat'ın "Backstage Madness" filminin gösterimi ve ardından film ekibinin katılımıyla gerçekleştirilecek soru-cevap söyleşisiyle başlayacak.

Festival kapsamında yönetmen Tayfun Pirselimoğlu'nun "İdea", 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödülüne layık görülen Emre Sert ve Gözde Yetişkin imzalı "Sahibinden Rahmet" ile Murat Düzgünoğlu'nun "Köpekle Kurt Arasında" filmleri izleyiciyle buluşacak.

Programda ayrıca Alkan Avcıoğlu'nun tamamen yapay zeka teknolojileriyle ürettiği "Gerçek Ötesi" filminin gösterimi ve ardından yönetmen söyleşisi gerçekleştirilecek.

Ankara Rus Evi desteğiyle Aleksandr Sokurov'un öğrencilerinin filmlerinden oluşan "Sokurov'un Öğrencileri" özel seçkisi ile Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi İstanbul'un katkılarıyla hazırlanan "Budapeşte Kısa Film Festivali'nin Yankısı" da sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Institut Français (Fransız Enstitüsü) işbirliğiyle Jean-Claude Barny'nin "Fanon", Youssef Chebbi'nin "Ashkal" ve Mehdi M. Barsaoui'nin "Un fils" filmleri de festival kapsamında gösterilecek.

Festivalde ilk kez kısa film yarışması düzenlenecek

Bu yıl ilk kez Kısa Metraj Film Yarışması'nın da düzenleneceği festivalde, insan doğası, varoluş, ahlak ve estetik temalarını ele alan kısa filmler yarışacak.

Yarışmanın ana jürisinde, yönetmenler Yeşim Ustaoğlu ve Eylem Kaftan, akademisyenler Daniel Fairfax ve Christina Adamou ile festival direktörü Gjorgi Pulevski yer alacak.

Festivalde, yarışma seçkisindeki finalist filmlerin yanı sıra yarışma dışı özel seçkide yer alan kısa filmler de sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA
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