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"Karda yazılan tarih, bir mirasın izinde" yoğun ilgi gördü

'Karda yazılan tarih, bir mirasın izinde' yoğun ilgi gördü
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Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi tarafından hazırlanan 'Karda Yazılan Tarih, Bir Mirasın İzinde' adlı kısa filmin galası ve sergi açılışı gerçekleştirildi. Vali Aydın Baruş, filmin Erzurum'un tanıtımı ve kış sporları tarihine katkısına dikkat çekti.

Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi tarafından hazırlanan ve Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gösterimi gerçekleştirilen "Karda Yazılan Tarih, Bir Mirasın İzinde" adlı kısa filmin galası ve serginin açılışını yapıldı.

Programda konuşan Vali Aydın Baruş, kısa filmin Erzurum'un tanıtımına katkı sunması ve şehrin tarihine dikkat çekmesi açısından önemli bir çalışma olduğunu belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Erzurum'un kültür ve tarih bakımından büyük bir zenginliğe sahip olduğunu ifade eden Vali Aydın Baruş, Erzurum tarihini anlamanın Anadolu'nun tarihini anlamakla eş değer olduğunu vurguladı. Filmin, Türkiye'de kış sporlarının tarihine ışık tutan önemli bir eser olduğunu belirten Vali Aydın Baruş; 1915 yılında Erzurum'da kayak sporunun başlamasına öncülük eden Arif Hikmet Koyunoğlu başta olmak üzere Kazım Karabekir Paşa, Trabzonlu Kemal, Cevat Dursunoğlu, İzmirli Hasip, Arif Sofya ve kayak sporunun gelişmesine katkı sağlayan tüm öncüleri rahmet, minnet ve şükranla yad etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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