3. Mardin Uluslararası Film Festivali'nin finalistleri belli oldu
Güncelleme:
Bu yıl 18-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 3. Mardin Uluslararası Film Festivali'nin kısa film yarışma kategorisinde finale kalan filmler açıklandı. Finalistler arasında Fransa, Kanada, İran ve Türkiye'den filmler bulunuyor. Festival, yalnızca bir yarışma platformu olmakla kalmayıp, atölyeler, söyleşiler, özel gösterimler ve Mardin'in taş sokaklarında gerçekleşecek kültürel etkinliklerle şehri sinemanın evrensel diliyle buluşturmayı hedefliyor.

Mardin'in büyülü atmosferinde bu yıl 18-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 3. Mardin Uluslararası Film Festivali, kısa film yarışma kategorisinde finale kalan yapımları açıkladı.

Aralarında Fransa, Kanada, İran ve Türkiye'den filmlerin yer aldığı 10 eser, yaratıcılığı ve güçlü anlatımıyla jüri karşısına çıkacak. Festival, yalnızca bir yarışma platformu değil; aynı zamanda atölyeler, söyleşiler, özel gösterimler ve Mardin'in taş sokaklarında gerçekleşecek kültürel etkinliklerle şehri sinemanın evrensel diliyle buluşturmayı planlıyor.

Finale Kalan Filmler:

• D13 – Alexandra Mignien (Fransa)

• Bizler / Us – Kıvanç Karabulut (Türkiye)

• Muamma / Enigma – Bülent Korkmaz (Türkiye)

• Biftek / Steak – Kiarash Dadgar (Kanada/İran)

• 326 – Miray Kuyumcu (Türkiye)

• Kalem / The Pencil – Ahmet Serhat Ak (Türkiye)

• Çukurova'nın Kara Ekmeği – Onur Sürek (Türkiye)

• Tavuk Suyuna Çorba – Deniz Büyükkırlı (Türkiye)

• Duvar / The Wall – Evrim İnci (Türkiye)

• Mori – Yakup Tekintangaç (Türkiye)

