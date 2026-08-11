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Malatya Kültür Yolu Festivali'nde 3. Gün: Zanaat, Sinema ve Çocuk Etkinlikleri

Malatya Kültür Yolu Festivali'nde 3. Gün: Zanaat, Sinema ve Çocuk Etkinlikleri
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde geleneksel zanaatlardan kısa film gösterimlerine, edebiyattan çocuk etkinliklerine uzanan programıyla devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde geleneksel zanaatlardan kısa film gösterimlerine, edebiyattan çocuk etkinliklerine uzanan programıyla devam etti. Geleneksel ağaç baskı atölyesi köklü üretim tekniklerini ziyaretçilerle buluştururken, "Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri" kültürel mirası yaşatan ustaların hikayelerini ekrana taşıdı. Çocuklar ise kitaplar, oyunlar ve etkinliklerle festivalin renkli dünyasına dahil oldu.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Geleneksel Ağaç Baskı Atölyesi'nde Lütfiye Seda Şişlioğlu, geleneksel baskı sanatının inceliklerini katılımcılarla buluşturdu. Atölyede, desenlerin hazırlanan kalıplar aracılığıyla kağıt ve kumaş gibi farklı yüzeylere aktarılma süreci uygulamalı olarak anlatılırken, köklü üretim teknikleri ve bu sanatın kültürel mirastaki yeri hakkında bilgi verildi.

Aynı merkezde gerçekleştirilen "Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri" ile geleneksel sanatlar bu kez beyaz perdeye taşındı. 25 sanatçı ve zanaatkarın yer aldığı kısa film seçkisinde Çanakkale seramiğinden kemençe yapımına, İznik çinisinden kazaziyeye kadar pek çok yaşayan miras unsuru izleyicilerle buluştu. Ustaların atölyelerine ve yaşam hikayelerine odaklanan filmler, geleneksel sanatların günümüzde yaşamaya devam eden yönlerini görünür kıldı.

Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gezgin Kalem ile Kelime Avı" etkinliğinde yazar Abdulvahap Bozdağ çocuklarla buluştu. "Gezgin Kalem" kitabı üzerine gerçekleştirilen sohbette çocuklar, Bozdağ'ın yazarlık serüvenini dinlerken kitapların dünyasına farklı bir pencereden baktı. Sohbetin ardından gerçekleştirilen "Kelime Avı" oyununda ise çocuklar gizemli kelimelerin izini sürdü. Okumayı oyunla buluşturan etkinlik, çocukların hayal gücü ve dil becerilerini destekleyen eğlenceli bir keşfe dönüştü.

100.Yıl Kent Parkı'ndaki Çocuk Köyü, şişme oyun parklarından dijital oyunlara, panayır çadırlarından atölyelere uzanan etkinliklerle çocukları ağırladı. Kum boyama, çim adam, rüzgar gülü ve bez çanta tasarımı çalışmalarında becerilerini ortaya koyan çocuklar; halat çekme, çuval yarışı, Limbo, Koca Ayak ve Dev Jenga gibi oyunlarla eğlenceli anlar yaşadı.

Geleneksel Karagöz Atölyesi'nde kendi Karagöz tasvirlerini hazırlayan çocuklar, gölge oyunu geleneğini yakından tanıdı. VR Balon Turu ise minyatür Kapadokya balonu ve VR gözlüklerle çocuklara Kapadokya'nın manzaralarını sanal gerçeklik aracılığıyla keşfetme deneyimi sundu.

Malatya Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanatın farklı alanlarını bir araya getiren etkinlikleriyle 16 Ağustos'a kadar kentin farklı noktalarında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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