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Akşam Yemeği Yunanistan'da En İyi Film Ödülü İçin Yarışacak

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Suat Köçer'in senaryosunu yazdığı, Okan Akgün'ün yönettiği kısa film Akşam Yemeği, 13-19 Eylül'deki Alexandria Kısa Film Festivali'nde En İyi Film ödülü için yarışacak. Film, evlenmemiş 35 yaşındaki bir çocuk üzerinden aile baskısını konu alıyor.

Kısa film "Akşam Yemeği", Yunanistan'da düzenlenecek 13. Alexandria Uluslararası Kısa Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü" için mücadele edecek.

Senaryosunu Suat Köçer'in kaleme aldığı film, 13-19 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalin "Ulusralarası Kısa Film Yarışması" kategorisinde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Yönetmenliğini Okan Akgün'ün, yapımcılığını Film Arası Yapımın, görüntü yönetmenliğini Ahmet Hamdi Eren'in, kurgu yönetmenliğini ise Emrullah Erbay'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Perihan Savaş, Halil Ergün, Eda Akalın, Sefa Şenel, Berfin Taş ve Yağmur Ruken Kahraman yer alıyor.

Türkiye prömiyerini Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Kısa Film Yarışması bölümünde yapan, ardından Hindistan'da düzenlenen Jaipur Uluslararası Film Festivali'nde yarışan film, geleneksel bir ailenin 35 yaşına gelmiş ve henüz evlenmemiş en büyük çocuğu ile kardeşleri üzerinden ailede artan evlilik baskısını konu alıyor.

Kaynak: AA
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