Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında "3. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali" başladı.

Bakanlığın öncülüğünde, Valilik, Dicle Üniversitesi (DÜ), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Gelişim Üniversitesi, SineAkademi işbirliğiyle ve DÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival için 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, festivalin hem Diyarbakır hem de Dicle Üniversitesi için büyük önem taşıdığını söyledi.

Eronat, "Bu festival sadece bir sinema etkinliği değil, bu şehrin düşünce, sanat ve kültür üretiminin bir yansımasıdır. Üniversite olarak bu etkinliğe üçüncü kez ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bilimin sanatla buluştuğu bir üniversite olmayı önemsiyoruz." dedi.

Belgesellerin ve kısa filmlerin insan hayatını yalın ve sahici bir biçimde yansıtan iki güçlü ifade aracı olduğunu dile getiren Eronat, düzenlenen festivalin Diyarbakır'ı sadece bir izleme mekanı değil aynı zamanda düşünen, üreten ve paylaşan bir kültür merkezi haline getirdiğini kaydetti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de festivalin organizasyonu konusunda işbirliği sağlamaktan ve festivalin sürdürülebilir hale gelmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

DÜ ile daha birçok projede birlikte çalışmayı umut ettiklerini belirten Şahin, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin ise Diyarbakır'ın 12 bin 500 yıllık tarihe sahip olduğunu ve 33 medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, "Diyarbakır'ın sesini, ruhunu, renklerini beyaz perdeye taşıyan bu festival sadece bir sanat etkinliği değil, bir kültürel hafızanın yeniden doğuşudur." ifadesini kullandı.

Festival Başkanı Doç. Dr. Zuhal Akmeşe de büyük bir emekle hazırlanan festivale katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

Festivale katkı sunanlar ile katılımcılara plaket takdiminin ardından Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ediz Hun söyleşi gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da olmaktan onur duyduğunu belirten Hun, gençlere çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Hun, "Başarılı olmanın sırrı tamamen size bağlı. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok başarılı olursunuz. Hayat ancak çalışmayla size başarıyı gösterebilir." dedi.

Usta oyuncu daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

Törende, erbane dinletisi sunuldu ve Diyarbakır'ı tanıtan film gösterildi.

Festivalin açılışına, sanatçılar, akademisyenler, festivalin düzenlenmesine katkı sunan firmaların temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.