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63. Altın Portakal'da yarışma dışı bölümde 3 kısa film, 6 belgesel gösterilecek

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63. Altın Portakal'da yarışma dışı bölümde 3 kısa film, 6 belgesel gösterilecek
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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yarışma dışı özel gösterimlerle de sinemaseverleri buluşturacak. Kısa metraj yarışma dışı seçkisinde üç, belgesel yarışma dışı seçkisinde altı film gösterilecek.

(ANTALYA) - 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24-31 Ekim 2026 arasında yarışma filmlerinin yanı sıra yarışma dışı özel gösterimlerle de sinemaseverleri farklı tür ve anlatılarla buluşturacak. Festivalin Kısa Metraj ve Belgesel Yarışma Dışı bölümlerinde kısa metraj seçkisinde üç, belgesel seçkisinde ise altı film gösterilecek.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma filmlerinin yanı sıra yarışma dışı özel gösterimler de olacak.

Kısa Metraj Yarışma Dışı bölümünde, Evrim İnci'nin yönettiği ve Berker Bülbüloğlu ile yapımcılığını üstlendiği "Adım Adım Eve – Step by Step Toward Home" izleyiciyle buluşacak.

Ege Yılmaz'ın yönettiği ve Maciej Slesicki ile yapımcılığını üstlendiği "Hayaletin Evi Yok – The Ghost Has No Home" ise dünya prömiyerini Altın Portakal'da yapacak.

Seçkinin bir diğer filmi, yönetmenliği ve yapımcılığı Mert Can Altun'a ait "Anadolu'nun Kayıp Pençeleri – The Lost Claws of Anatolia" olacak.

BELGESEL SEÇİSİNDE ALTI YAPIM

Belgesel Yarışma Dışı bölümünde ise altı yapım gösterilecek. Ebru Güzel'in yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği "Ana'dolu: Bacılar, Bibiler ve Ezeler – Ana'tolia: Baci's, Bibi's and Eze's" dünya prömiyerini Antalya'da gerçekleştirecek.

Aslı Akdağ'ın yönettiği, yapımcılığını Aslı Akdağ, Filiz Emre ve Yunus Emre Tolan'ın üstlendiği "Arayış – Human in Quest" da seçkide yer alan yapımlar arasında.

Yönetmenliği ve yapımcılığı Şeyda Canan'a ait "Kameranın Ardındaki Kadınlar – Women Behind the Camera" da dünya prömiyerini festival kapsamında yapacak.

Orhan Miroğlu'nun yönettiği, Halil Özdemir'in yapımcılığını üstlendiği "Posta Kutusu 213 Diyarbakır – Mailbox 213 Diyarbakır" ile Mehmet Ali Sevimli'nin yönetmenliğini ve yapımcılığını yaptığı "Yıkılmak – The Defeat" da Belgesel Yarışma Dışı bölümünde gösterilecek.

"RİVER DREAMS" TÜRKİYE'DE İLK KEZ ANTALYA'DA

Belgesel seçkisinin uluslararası yapımlarından "River Dreams", Türkiye prömiyerini Altın Portakal'da gerçekleştirecek.

Kristina Mikhailova'nın yönettiği filmin yapımcıları Kristina Mikhailova, Dana Sabitova, Vadim Jendreyko, Nadira Murray ve Halil Buğday. Dünya prömiyerini 76. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin Forum Özel Bölümü'nde gerçekleştiren ve burada Ekümenik Jüri Ödülü'ne değer görülen film, Türkiye'de ilk kez Antalya'da seyirci karşısına çıkacak.

Kaynak: ANKA
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