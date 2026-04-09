Avrupa'dan gelen lise öğrencileri Bursa'da çevre bilincini kısa filmle anlattı

Çevre bilincini artırmayı hedefleyen uluslararası Erasmus projesi kapsamında Polonya, Romanya, Fransa ve Yunanistan'dan gelen öğrenci ve öğretmenler, Bursa'da çevre odaklı kısa film çekimleri yaptı.

Bursa Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün proje ortağı olduğu ve sinema aracılığıyla çevre bilincini artırmayı hedefleyen uluslararası "Eko-Kaşifler: Doğa ve Çevre İçin Harekete Geçen Gençlik" Erasmus+ Projesi kapsamında Polonya, Romanya, Fransa ve Yunanistan'dan Bursa'ya gelen 38 öğrenci ve öğretmen, Panorama Müzesi, Yeşil Türbe, Irgandı Köprüsü ve Tophane Saat Kulesi gibi kentin tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek kültürel mirası tanıma fırsatı buldu.

Hareketlilik süresince öğrenciler, Bursa Anadolu Lisesi ve Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde düzenlenen atölyelere katılarak profesyonel sinema eğitimi aldı ve geri dönüşüm temalı sanat çalışmaları gerçekleştirdi.

Farklı ülkelerden gelen gençler, Botanik Park'ta bir araya gelerek çevre kirliliğine dikkati çeken ve sürdürülebilirliği vurgulayan kısa film çekimleri yaptı.

Hazırlanan videolar jüri tarafından değerlendirildi. Üç kategoride dereceye giren video sahiplerine Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer tarafından ödül verildi.

"Bursa'yı ve okullarımızı çok beğendiler"

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Proje Koordinatörü Pınar Ünal Akpınar, AA muhabirine, gençlik değişim projesi kapsamında 4 ülkeden gelen misafirleri bir hafta Bursa'da ağırladıklarını söyledi.

Projeye 8 öğrenci ve bir öğretmenle Bursa Anadolu Lisesi'nin de ortak olduğunu ifade eden Akpınar, Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden yabancı misafirlerin okulun radyo ve televizyon alanında eğitim aldığını aktardı.

Eğitimin ardından yabancı öğrencilerin takımlara ayrılarak Botanik Park'ta belgesel çektiğini dile getiren Akpınar, şöyle konuştu:

"Doğa, çevre ve sürdürülebilirlik üzerine yapılacak çalışmaları sinema yoluyla yansıtabilmek üzerine bir proje gerçekleştirdik. Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdik. Yabancı misafirlerimize kentin kültürel mirasını tanıtma fırsatı bulduk. Daha sonra Bursa Anadolu Lisesi'ne gittik. Yabancı misafirlerimiz burada kılıç kalkan, zeybek gibi halk oyunlarını izledi. Ebru sanatını kendileri icra etti ve çok memnun kaldı. Bursa'yı ve okullarımızı çok beğendiler. Hatta bazıları gezdiğimiz okulları özel okul zannetti ve okulun özel okul olup olmadığını bize sordu. Çok güzel bir ev sahipliği yaptık. Gezdikleri yerler içinde en etkilendikleri yer Bursa oldu."

"Türk misafirperverliği için çok teşekkür ederim"

Romanya'dan gelen Centrul de Training, Brescu Consultant si Mediere Derneği Başkanı Virginia Smarandita Braescu da Bursa'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Doğa ve çevre temalı belgesel çekecekleri ve bunu nasıl yapacaklarını öğrendikleri için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Braescu, "Türk ekibine, Türk misafirperverliği ve bu inanılmaz imkanlar için çok çok teşekkür ederim. Türkiye'ye ikinci gelişim ama Bursa'ya ilk defa geliyorum. Bursa'da olmaktan çok mutluluk duydum. Gördüğüm yerler ve özellikle gördüğüm okullar karşısında çok şaşkınım. Bursa'yı ve okulları çok beğendim. Bu hareketlilikten çok memnunum. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Romanya'dan gelen lise öğrencisi Adnana Nicoleta Minicuta ise Bursa'ya ikinci defa geldiğini ve burada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türk yemeklerini çok lezzetli bulduğunu dile getiren Minicuta, "Eve gittiğimde neler yaşadığımı ve öğrendiğimi aileme anlatabileceğim çok şeyim var ve bundan dolayı çok mutluyum. Ortamı çok beğendim. Özellikle okullardan çok etkilendim. Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Alanına çok şaşırdım. Burada öğreneceğim konular üzerine de çok heyecanlıyım." dedi.