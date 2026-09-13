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Çin yapımı kısa film 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde ödül kazandı

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VENEDİK, 13 Eylül (Xinhua) -- İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde ödül alan "The Pigeon Ring" adlı kısa filmin yönetmenleri Zhang Yuqi (sağda) ve Tao Shixin, 12 Eylül 2026.

VENEDİK, 13 Eylül (Xinhua) -- İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde ödül alan "The Pigeon Ring" adlı kısa filmin yönetmenleri Zhang Yuqi (sağda) ve Tao Shixin, 12 Eylül 2026.

"The Pigeon Ring", Venedik Film Festivali'nin Venice Immersive bölümünde Büyük Ödül'e layık görüldü. (Fotoğraf: Wang Kaiyan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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