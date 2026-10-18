Altın Portakal'ın 63'üncüsünde Kısa Film ve FİLM-YÖN jüri üyeleri açıklandı

Altın Portakal'ın 63'üncüsünde Kısa Film ve FİLM-YÖN jüri üyeleri açıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kısa Film Yönetmenleri Derneği ve FİLM-YÖN jüri üyeleri açıklandı. Jüriler, kısa film ve uzun metraj yarışmalarında 'En İyi Yönetmen' ödülleri için filmleri değerlendirecek.
Bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kısa Film Yönetmenleri Derneği ve Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) jüri üyeleri açıklandı.
Türkiye'nin en köklü film festivali, 24 Ekim'de başlayacak, 31 Ekim'e kadar çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.
Son hazırlıkları tamamlanan festivalde, Kısa Film Yönetmenleri Derneği ve FİLM-YÖN Jüri Üyeleri de belli oldu.
Buna göre, Kısa Film Yönetmenleri Derneği jürisinde yapımcı Selvihan Eroğlu, yönetmen Aziz Alaca ve yazar Simay Antep; FİLM-YÖN jürisinde de yönetmen Mehmet Eryılmaz, yönetmen-senarist Murat Düzgünoğlu ve yönetmen Çiğdem Sezgin yer aldı.
Altın Portakal'da Kısa Film Yönetmenleri Derneği jürisi, Ulusal Kısa Film Yarışması'nın; FİLM-YÖN jürisi de Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın "En İyi Yönetmen" ödülleri için filmleri değerlendirecek.