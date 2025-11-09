İzmir Kısa Film Festivali 26. Kez Ödüllerini Dağıttı

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen İzmir Kısa Film Festivali'nde dereceye giren filmlere ödülleri törenle verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Fransız ile Alman Kültür merkezlerinin desteğiyle 5 Kasım'da başlayan ve 4 gün süren festival tamamlandı.

Festivalin son gününde yönetmen ve yazar Selman Nacar, oyuncu Gonca Vuslateri, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Setimedia Kurucu Ortağı Tuğbek Ölek, Lighthouse VFX Kurucusu Arman Şernaz, söyleşi ve atölye çalışmalarıyla tecrübelerini genç sinemacılarla paylaştı.

Söyleşi ve atölye çalışmalarının ardından İzmir Mimarlık Merkezi'nde festivalin ödül töreni düzenlendi.

Festival Direktörü Gülen Gözkara Saygı, törenin açılışında yaptığı konuşmada, İzmir'de 26 yıldır kısa film festivalinin düzenlendiğini söyledi.

İzmir'in bir kısa film başkenti olduğunu belirten Saygı, "26 yıldır İzmir, genç yönetmenlerin ilk filmini, ilk heyecanını, ilk alkışını aldığı yer oldu. Bugün gururla söylüyorum. İzmir Kısa Film Festivali Türkiye'nin Oscar ön elemelerine aday gönderen tek kısa film festivalidir. Burada başlayan hikayeler dünyanın en büyük sahnesine uzanıyor." dedi.

Saygı, festivale katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Uluslararası kurmacada "On the Way" birinci, "Night of Passage" ikinci ve "No Skate" ise üçüncü oldu.

Ulusal animasyonda "Kirpik", ulusal belgeselde "Pirlerin Düğünü", ulusal kurmacada ise "Ölüm Bizi Ayırana Dek" en iyi film seçildi.