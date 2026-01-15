Haberler

Genç yetenek Mustafa Konak'ın rol aldığı film Berlin Film Festivali'ne davet edildi

Genç yetenek Mustafa Konak'ın rol aldığı film Berlin Film Festivali'ne davet edildi
Güncelleme:
Genç oyuncu Mustafa Konak, rol aldığı 'Yerçekimi' adlı kısa filmle Berlin Uluslararası Film Festivali'ne (Berlinale) davet edildi. Film, 18 Şubat'ta yarışacak ve Konak, bu önemli organizasyona katılarak kariyerinde yeni bir dönüm noktasına imza atacak.

Genç oyuncu Mustafa Konak'ın rol aldığı "Yerçekimi" adlı kısa film, Berlin Uluslararası Film Festivali'ne (Berlinale) davet edildi ve 18 Şubat'ta festival kapsamında yarışacak.

TRT 1'de yayınlanan ve büyük ilgi gören Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde Şehzade Mustafa karakterini canlandıran Mustafa Konak, uluslararası arenada önemli bir başarıyla gündeme geliyor.

Konak'ın rol aldığı kısa film "Yerçekimi", dünya sinemasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Berlin Uluslararası Film Festivali'ne (Berlinale) davet edildi ve 18 Şubat'ta festival kapsamında yarışacak. Yapımcılığını Didem Nur Yayman'ın, yönetmenliğini Dalya Keleş'in üstlendiği kısa filmin başrollerini Sudem Beril Dinç ile Mustafa Konak paylaşıyor. Film, güçlü ve dikkat çekici anlatımı ve evrensel temasıyla Berlinale seçkisinde yer alarak uluslararası izleyici ve jüri karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Genç yaşına rağmen pek çok başarılı projede performans sergileyen Mustafa Konak, hem Mehmet Fetihler Sultanı'ndaki etkileyici rolü hem de "Yerçekimi" ile Berlinale'ye katılımı sayesinde sinema ve televizyon alanındaki yükselen profilini perçinliyor.

Berlinale'de yarışacak olması, oyuncu ve film ekibi için uluslararası bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
