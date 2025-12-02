Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin 'Losing Time' Kısa Filmine Uluslararası Ödül

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin (BŞEÜ) 'Losing Time' adlı kısa filmi ödül aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin 'Losing Time' adlı kısa filmi, Jamaika'da düzenlenen 'Films That Move' Festivali'nde 'Honorable Mention' ödülüne layık görüldü. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Harun Bozoğlu'nun yazıp yönettiği kısa film, festivalin 'Büyüme sancıları: Dönüşümler ve oluş yolculuğu' temalı yarışmasında jüri tarafından takdir edildi. Film, insanın içsel yolculuğunu, zamanın hızlı geçişini ve büyüme sürecindeki sancıları güçlü ve düşündürücü bir anlatımla izleyiciye aktardı. Kazanılan ödül sayesinde 'Losing Time', 'The Films That Move Koleksiyonu'na dahil olma hakkı elde etti. Koleksiyondaki eserler, yıl boyunca okullar, topluluk etkinlikleri, ruh sağlığı programları ve B.O.M.B ağı aracılığıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak. Film, toplumsal farkındalık oluşturmak ve izleyicilere etkili bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin uluslararası alanda elde ettiği bu başarı, üniversitemizin sanatsal ve kültürel çalışmalarını daha da görünür kılmaktadır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" dedi. - BİLECİK