14. Boğaziçi Film Festivali'nde belgesel ve kısa film jüri üyeleri açıklandı

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Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 14. Boğaziçi Film Festivali'nde belgesel ve kısa film kategorilerinde yarışacak yapımları değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle 8-15 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalin belgesel film jürisinde yönetmen ve yapımcı Abdullah Harun İlhan, Bahriye Kabadayı Dal ve akademisyen-yönetmen Musa Ak görev alacak.

Kısa film kategorisinde ise görüntü yönetmeni Emre Pekçakır, Sloven-İtalyan yönetmen ve senarist Martin Turk ile Avusturyalı oyuncu Sarah Zaharanski jüri üyeliği yapacak.

Belgesel sinema alanında farklı isimler

Sinema ve fotoğraf alanındaki çalışmalarıyla uluslararası festivallerde yer alan Abdullah Harun İlhan, yönetmen ve yapımcı olarak imza attığı projelerin yanı sıra fotoğraf sergileri ve farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınıyor. Sinema alanında iki yüksek lisans derecesi bulunan İlhan, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde projeler geliştiriyor.

Belgesel sinema alanında çalışmalarını sürdüren Bahriye Kabadayı Dal, ilk uzun metrajlı belgeseli "Devrimci Gençlik Köprüsü" ile Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Belgesel Ödülü'nü kazandı. Tarçın Film'i 2013'te kuran Dal'ın filmografisinde "Boğaziçi Balıkları", "Hakkari'nin Gizemli Taşları", "Baksı, Ütopyadan Gerçeğe", "Denizlerin Koruyucuları" ve "Horona Duranlar" adlı belgeseller bulunuyor.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında doktora yapan Musa Ak ise belgesel sinema ve dijital sinema üzerine akademik çalışmalarıyla öne çıkıyor.

"Tuzdan Hayaller", "Bir Orkestranın İzinde", "Çerde", "Kafalı", "Tutunmak", "Turab" ve "Mada" belgesellerinin yanı sıra "İs" adlı kurmaca filmiyle ulusal ve uluslararası festivallerde yer alan Ak, Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Ak'ın "Dijitalleşme ve Yeni Medya Döneminde Belgesel Film Estetiği" adlı kitabı da bulunuyor.

Kısa film jürisi

Kısa film jürisinde yer alan Emre Pekçakır, çok sayıda kısa ve uzun metrajlı yapımda görüntü yönetmenliği yaptı. 2011'de "Hangi Film" ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Görüntü Yönetmeni" dalında aday gösterilen Pekçakır, "Balayı", "Son Hasat", "Süt Çiftliği", "İyi Bir Aile Değiliz" ve "Mori" adlı yapımlarda görev aldı.

Slovenyalı yönetmen ve senarist Martin Turk, Ljubljana'daki The Academy of Theatre, Radio, Film and Television'da (AGRFT) film ve televizyon yönetmenliği eğitimi aldı. Filmleri Cannes Film Festivali'nin Yönetmenlerin On Beş Günü seçkisi dahil olmak üzere uluslararası festivallerde gösterilen Turk, dört uzun metrajlı film ve çok sayıda kısa filme imza attı. Yönetmen, Nova Gorica Üniversitesi Sanat Fakültesinde film alanında yardımcı doçent olarak görev yapıyor.

Avusturyalı oyuncu ve ses sanatçısı Sarah Zaharanski ise sinema, televizyon, tiyatro ve radyo alanlarında çalışmalar yürütüyor. Schaubühne Berlin ve Salzburg Festivali gibi sanat kurumlarında sahne alan Zaharanski'nin sinema çalışmaları arasında Toronto Uluslararası Film Festivali'nde (TIFF) prömiyer yapan "Woodland", Torino Film Festivali'nin yarışma seçkisinde yer alan "Soldier Monika" ve ödüllü kısa film "Dear Mother" bulunuyor.

14. Boğaziçi Film Festivali'nin programı ve etkinliğe ilişkin gelişmelere "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve festivalin resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Kaynak: AA