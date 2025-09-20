12. Uluslararası Yed-i Velayet Kısa Film Festivali Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği işbirliğiyle bu sene 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nin açılış galası yapıldı.

"Türk'ün Ataları" alt başlığıyla organize edilen festivalde, Asya Hun İmparatorluğu hükümdarlarından Metehan, Göktürklerin bilge lideri Bilge Kağan, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun 2. Sultanı Alp Arslan, Anadolu Selçuklu hükümdarlarından Alaeddin Keykubat, Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu Osman Gazi, Osmanlı Devleti'nin 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını tema edinen senaryolar beyaz perdeye aktarıldı.

Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki açılış galasında konuşan Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, bir festivalin gelenekselleşmesi ve yıllardır sürebilmesinin; tecrübe, kararlılık, irade ve inanç gerektirdiğini belirtti.

Sinemanın, dünya üzerinde son yüzyılda keşfedilmiş ve topluma hitap eden en güçlü yayın olduğunu vurgulayan Özer, "Bu kısa film festivali özellikle Türkiye'de ve uluslararası alanda 12 yıldır devam etmesi bakımından çok önemli. Türkiye'de tasavvufu, insani değerleri ön plana alan, yaşatan belki de ilk ve tek kısa film festivali." dedi.

Özer, yarışmada her sene bir tema belirlendiğini ve bu temaların belirlendiği yıl açısından da çok özel bir anlam ifade ettiğini dile getirdi.

Bu seneki temanın ise "Türk'ün Ataları" olduğunu aktaran Özer, şunları kaydetti:

"19 Eylül bizim için ne ifade ediyor biliyor musunuz? Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs kuşatmasını yaptığı tarih. 2 Ekim'de de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethediyor. Bu film festivali, 2 yıl önce Selahaddin Eyyubi filminin başrol oyuncusu Gassam Mesut'u onur konuğu olarak Bursa'ya getirdi. Yani bir değer varsa biz hep burada yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah 838'inci yılında Kudüs'ün fethedildiği bir zamanda ve dönemde inşallah Kudüs tekrar bu zulümden kurtulacak ve gelecek insanlığın ve insana inananların olacak."

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli de festival kapsamında bu seneye "Mazinle tanış" ismini verdiklerini ve bu yılı Türk tarihinin 7 büyük şahsiyetine ithaf ettiklerini ifade etti.

Sürmeli, dernek olarak öz değerlerini sinema haline getiren tüm meslektaşlarıyla sanata değer katmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Bu amaca ortak olan başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Sinema Genel Müdürlüğümüze, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze ve sizlerle buluşmamıza vesile olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından festival kapsamında çekilen 5 kısa filmin gösterimi yapıldı.