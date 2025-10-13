Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali Görkemli Açılışıyla Başladı

Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali"nin açılışı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Korel Otel'de başlayan festival, 16 Ekim'e kadar sinemaseverlerle buluşacak.

Açılışta, yönetmenliğini Kübra Kuruali ve Kaan Burak Şen'in yaptığı "Anka Kuşu Gazze" belgeseli gösterimi yapıldı.

Açılışta konuşan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, bundan 103 yıl önce istiklalin kazanıldığı topraklarda bu ülke için verilen mücadeleyi yad ettiklerini, aynı zamanda "Büyük Taarruz" isminin uluslararası kısa film festivalinde yaşatıldığını söyledi.

Sinemanın kelimelerin yetmediği yerde duyguların evrensel diliyle yüreklere fısıldadığını, bazı duyguların akılda, hatırada ve toplumun hafızasında tutulmasına da destek olduğunu ifade eden Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor bizler bunun çok acı bir şekilde tanıkları oluyoruz. Sesimizi yükseltmeye gayret ediyoruz Türkiye olarak. Ancak bütün dünyanın tabii özellikle Amerika'nın desteğiyle bu şımarık, devlet belki diyemeyeceğiniz, bir topluluğun zulmü altında sivillerin katledilişini de ne yazık ki bu 21. yüzyılda görmüş olduk. Çok şükür bir ateşkes başlatıldı inşallah uzun süreli olur, kalıcı olur diyoruz. İşte film festivalleri, işte sinema, kısa filmler, belgeseller bunun için bu kadar önemli. Çünkü biz orada yaşananları kendimizden sonraki nesillere bu zulmü, bu soykırımı sonuna kadar sinemanın çeşitli incelikleriyle anlatmak ve unutturmamakla da sorumluyuz diye düşünüyorum."

Festivale 189 ülkeden 2 bini aşkın başvuru geldiğini belirten Yiğitbaşı, "4'üncü yılında bunca farklı ülkeden güzel filmin bizlere gönderilmiş olması, çok güzel bir yolda yürüdüğümüzü gösteriyor." diye konuştu.

"Festivali aile filmleriyle zenginleştirdik"

Festival Direktörü Sevda Dursun da son iki yıldır dünyanın gözü önünde İsrail'in gerçekleştirdiği Gazze soykırımı nedeniyle festivalde de Gazze'yi unutmadıklarını, özel gösterimler ve söyleşiler yaptıklarını söyledi.

Bu yıl da Gazzelileri anmak adına açılış filmini "Anka Kuşu Gazze" belgeseliyle yaptıklarını ifade eden Dursun, "Bu belgesel Anadolu'da ilk gösterimini Afyonkarahisar'da yapacak. Kapanışa ise Gazzeli 3 müzisyen arkadaşı getiriyoruz ve Gazze'nin Özgür Sesleri konserini dinleteceğiz. Bu yıl Aile Yılı ilan edildi. Biz de festivali aile filmleriyle zenginleştirdik." dedi.