Altın Portakal'da Kısa Film Yönetmenleri Derneği ve FİLM-YÖN jüri üyeleri belirlendi

24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, Türkiye'nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kısa Film Yönetmenleri Derneği jüri üyeliklerini; "Selvihan Eroğlu, Aziz Alaca ve Simay Antep" oluşturuyor. Festivalde FİLM-YÖN jüri üyeleri de; "Mehmet Eryılmaz, Murat Düzgünoğlu ve Çiğdem Sezgin" den oluşuyor. Altın Portakal'da Kısa Film Yönetmenleri Derneği jürisi Ulusal Kısa Film Yarışması En İyi Yönetmen ödülünü, FİLM-YÖN jürisi de Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yönetmen ödülü için filmleri değerlendirecek.

Kısa Film Yönetmenleri Derneği Jüri Üyesi girişimci, yapımcı ve Kısa Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Selvihan Eroğlu, Kurucusu olduğu Personart Entertainment çatısı altında sinema, reklam, casting ve projeler geliştirdi. Eroğlu, sinema alanında yapımcılık, yapım koordinasyonu ve casting alanlarında deneyim sahibi olan Eroğlu; Tek Başına ile Bağlar, Kökler ve Tutkular projelerinde yapım süreçlerinde görev aldı, 2026 yapımı Tavukkarası kısa filminde yapımcı olarak çalıştı.

Kısa Film Yönetmenleri Derneği Jüri Üyesi Aziz Alaca, Ankara Film Evi bünyesinde çok sayıda reklam ve tanıtım filmi çekti. Bunun yanında kısa film ve belgesel çalışmalarında bulundu. 2020'de BLU TV için 4 bölümlük Ankara Havası belgesel dizisini çekti. 2022'de İstanbul Film Festivali'nde Göl Kenarı kısa filmi ile FIPRESCI ödülünü aldı. 2023'de Kruvasan kısa filmi ile çok sayıda festivale katıldı. 2024'de Youtube için 11 bölümlük Yüzüncü Yıl dizisini çekti. Halen ilk uzun metrajlı filmi Tek Başına filminin vizyon çalışmalarını yürütüyor ve yeni projeler üretiyor.

Kısa Film Yönetmenleri Derneği Jüri Üyesi Simay Antep, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi lisans bölümünden mezun oldu. Antep, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Oyun Yazarlığı eğitim programını tamamladı. 2005 yılında sinema ve dizi film çevirmenliği yapmaya başladı. Antep, halen yazarlık, yapımcılık ve sinema çevirmenliği yapmaya devam ediyor.

FİLM-YÖN Jüri Üyeleri Açıklandı

FİLM-YÖN Jüri Üyesi Mehmet Eryılmaz, kendi kısa, deneysel ve belgesel filmlerini yazıp yönettikten sonra sinema üzerine yazılar yazdı ve onlarca reklam filmi ile müzik klibi yönetti. Eryılmaz, Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler filminde oyuncu olarak yer aldı. İlk uzun metrajlı kurmaca filmi olan Hazan Mevsimi'nin (2008) ardından, 2015 yılında Misafir filmini çekti. Daha yakın tarihli belgeselleri arasında İstanbul'da Bayram Sabahı yer alıyor. Filmleri ulusal ve uluslararası birçok festivalde gösterildi. 2016 Montreal Dünya Film Festivali'nde kazandığı büyük jüri ödülü ve FIPRESCI ödülü de dahil olmak üzere filmleriyle 25 ödül kazandı.

FİLM-YÖN Jüri Üyesi yönetmen, yapımcı ve senarist Murat Düzgünoğlu, bağımsız bir sinema yolunda ilerlemek amacıyla 2007 yılında Fikirtepe Film'i kurdu. İlk uzun metrajlı filmi Hayatın Tuzu'nun (2008) ardından Düzgünoğlu, insani kırılganlıkları kendine has bir mizahla ele aldığı Neden Tarkovski Olamıyorum? (2014) filmiyle daha geniş bir kitle tarafından tanındı. Üçüncü uzun metrajlı filmi Halef, dünya prömiyerini Moskova Uluslararası Film Festivali'nde yaptı; En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası mecralarda pek çok ödüle layık görüldü.

FİLM-YÖN Jüri Üyesi Çiğdem Sezgin, Marmara Üniversitesi GSF Film Tasarımı Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunudur. Kasap Havası (2015) ve Suna (2022) filmlerinin yazarı, yönetmeni ve yapımcısı Çiğdem Sezgin, üçüncü uzun metrajlı filmi Elveda Mona Lisa'nın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı