Erzurum'da Öğretmenler Günü için Duygusal Kısa Film Hazırlandı

Erzurum'da Öğretmenler Günü için Duygusal Kısa Film Hazırlandı
Güncelleme:
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına özel bir kısa film sundu. Film, bir köy öğretmeninin öğrencileriyle olan dokunaklı ilişkisini ve yıllar içinde yaşananları anlatıyor. İzleyicilerden tam not alan film, Nene Hatun Kültür Merkezi'nde ilk kez gösterildi.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir kısa film hazırladı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin seslendirdiği film, sosyal medya platformlarında yayınlanmasının ardından izleyicilerden tam not aldı.

Filmin ilk gösterimi, Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü töreninde gerçekleştirildi. Törende izleyicilere duygu dolu anlar yaşatan kısa film, bir köy öğretmeninin yıllar içindeki meslek serüvenini konu alıyor. Gençlik yıllarında öğrencilerinin hayatlarına dokunan ve onların geleceğini şekillendiren öğretmenin, yıllar sonra öğrencileriyle meslek hayatlarının farklı dönemlerinde yeniden karşılaşması filmde etkileyici bir dille işleniyor.

Öğrencilerinin ilerleyen yıllarda edindiği meslekleri ve karakterlerini görmek, izleyicilere hem nostaljik hem de ilham verici anlar yaşattı. Özellikle İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin güçlü ve duygu yüklü seslendirmesi, filme ayrı bir anlam katarak hafızalarda yer etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
