Türkan Şoray, Afyonkarahisar'ın Tarihi Mekanlarını Ziyaret Etti

Kısa film festivali etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar'a gelen Türk sinemasının sultanı unvanlı usta sanatçı Türkan Şoray kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Şoray'a gezisinde Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, eşlik etti. Gerçekleştirilen gezinin ardından valilikten yapılan açıklamada

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 4. Uluslararası Kısa Film Festivali çerçevesinde ilimizde misafir ettiğimiz Sanatçı Türkan Şoray ile birlikte Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın kültürel zenginliklerinin tanıtımına katkılarından dolayı Sanatçı Türkan Şoray'a teşekkür etti" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR