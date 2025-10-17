Haberler

Türkan Şoray, Afyonkarahisar'ın Tarihi Mekanlarını Ziyaret Etti

Türkan Şoray, Afyonkarahisar'ın Tarihi Mekanlarını Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sinemasının sultanı unvanına sahip usta sanatçı Türkan Şoray, 4. Uluslararası Kısa Film Festivali etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'a gelerek kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı da Şoray'a eşlik etti.

Kısa film festivali etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar'a gelen Türk sinemasının sultanı unvanlı usta sanatçı Türkan Şoray kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Şoray'a gezisinde Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, eşlik etti. Gerçekleştirilen gezinin ardından valilikten yapılan açıklamada

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 4. Uluslararası Kısa Film Festivali çerçevesinde ilimizde misafir ettiğimiz Sanatçı Türkan Şoray ile birlikte Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın kültürel zenginliklerinin tanıtımına katkılarından dolayı Sanatçı Türkan Şoray'a teşekkür etti" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.