Adana ve Lecce Arasında Kültürel Bağları Güçlendiren Kısa Film Gala Programı

Adana ve İtalya'nın Lecce kentinin gastronomi ile sinema kültürlerini konu alan kısa filmin gala programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye ve İtalya arasında yürütülen uluslararası hareketlilik programı kapsamında iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmek amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede, Adana Gençlik Merkezi ve üniversite öğrencilerinden oluşan 12 kişilik ekip, İtalya'nın Lecce kentinin ve Adana'nın gastronomi ile sinema kültürlerini konu alan kısa film çekti.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Tadında Kısa Film Var" gala programı, İstiklal Marşı ve İtalya Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, projenin dünya barışına katkı sağlamasını temenni ederek, iki ülke arasındaki bağı güçlendirdiğini söyledi.

Küçük, İtalya'nın Filistin meselesindeki tutumuna da değinerek, "Bu vesileyle hem İtalya'nın hem de Türkiye'nin benzer doğrular etrafında birleşerek güzel yol alacaklarını umuyorum." dedi.

Lecce Belediye Başkan Vekili Fabiola de Giovanni ise kısa filmde şehirlerine yer verilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bugün Lecce için çok anlamlı bir gün. Mutfağımızı anlattığınız ve belgeselinizde yer verdiğiniz için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Projenin dostluk köprülerini güçlendirdiğini vurgulayan Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, "Bu buluşma iki şehir arasında kalıcı dostlukların, işbirliklerinin ve daha geniş ufukların kapısını açacaktır." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da proje ile iki ülke arasında kültürel köprü kurulduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından kısa filmin gösterimi yapıldı.

Program, Lecce Belediye Başkan Vekili Fabiola de Giovanni, Belediye Başkan Yardımcısı Giancarlo Capoccia, yönetmen Simone Borsci ve filmi çeken ekibe ödül takdimiyle sona erdi.