Altın Portakal'da 20 film yarışacak, 7 kısa film ve 9 belgesel dünya prömiyeri yapacak

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(ANTALYA) - 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film yarışmalarında yer alacak yapımlar belli oldu. İki kategoride toplam 20 filmin yarışacağı festivalde, seçkideki filmlerin tamamı Türkiye'de ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Kısa film seçkisindeki 7, belgesel seçkisindeki 9 yapım ise dünya prömiyerini Antalya'da yapacak.

Antalya'da 24-31 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma seçkileri netleşmeye devam ediyor. Ulusal Kısa Film Yarışması ile Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 10'ar film Altın Portakal için yarışacak.

Festivalin bu iki yarışmasında dikkat çeken başlıklardan biri prömiyerler olacak. Ulusal Kısa Film Yarışması'na seçilen 10 filmin tamamı Türkiye'de ilk kez Antalya'da gösterilecek, bunlardan 7'si dünya prömiyerini festivalde gerçekleştirecek. Ulusal Belgesel Film Yarışması'ndaki 10 filmin de tamamı Türkiye prömiyerini Altın Portakal'da yaparken, 9 belgesel ilk kez Antalya'da dünya seyircisiyle buluşacak.

KISA FİLM YARIŞMASINDA 10 YAPIM

Doç. Dr. Zehra Yiğit, Turgut Yasalar ve Doç. Dr. Sevcan Sönmez'den oluşan ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda Ulusal Kısa Film Yarışması'na 10 yapım seçildi.

Yarışmada Murat Ayyıldız'ın "Adreste Bir Sorun Var", Melis Balcı'nın "Anaokulu", Alpan Esen ve Rıfat Şungar'ın "Bir Rüyanın Hayali", Samet Karaman'ın "Dünya Senin Bildiğin Gibi Değil", Çağla Karslıoğlu'nun "Kadının Adı Yok", Ahmet Duvar'ın "Karayazı", Soner Alan'ın "Kısa Akıl", Gülsün Odabaş'ın "Konteyner", Sis Gürdal'ın "Porkatal" ve Serdal Altun'un "Süpermen Bozkıra Düştü" filmleri yer alacak.

Seçkide daha önce uluslararası festivallerde gösterilen yapımlar da bulunuyor. Sis Gürdal'ın "Porkatal" filmi 32. Saraybosna Film Festivali'nde Özel Mansiyon Ödülü'ne layık görülürken, Serdal Altun'un "Süpermen Bozkıra Düştü" filmi dünya prömiyerini 30. Nürnberg Türkiye Almanya Film Festivali'nde yaptı. Çağla Karslıoğlu'nun "Kadının Adı Yok" filmi ise 26. Beverly Hills Film Festivali'nde En İyi Kısa Film dalında yarıştı. Bu üç yapım Türkiye'de ilk kez Altın Portakal'da gösterilecek.

Ulusal Kısa Film Yarışması'nın ana jürisinde Hakkı Kurtuluş, Melike Kasaplar ve Belkıs Bayrak görev yapacak. Filmler, En İyi Kısa Film ve Kısa Film Jüri Özel Ödülü için yarışacak.

BELGESELLERDE 9 DÜNYA PRÖMİYERİ

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda da 10 yapım yer alacak. Seçkinin 9 filminin dünya prömiyerini Antalya'da yapacak olması, bu yıl belgesel yarışmasının öne çıkan özelliklerinden biri olacak.

Elif Nur Kayalar'ın "Allianoi Diye Bir Yer Yok", Tayfun Belet'in "Beyaz Kıtaya Yolculuk", Onat Can Karabatak'ın "Denizyıldızı: Bir Cesaret Öyküsü", Kenan Özer'in "Kameram 45 Kilo", Çağatay Yurt'un "Kül ve Tuz", Serdar Kökçeoğlu'nun "Modernist: Usmanbaş", Arda Sarıgün'ün "Mükellef", Deniz Gürgen Atalay'ın "Prima Ballerina Meriç", M. Tayfur Aydın'ın "Uzakta" ve Levent Çetin'in "Zor Zanaat" filmleri Altın Portakal için yarışacak.

Seçkinin uluslararası festival yolculuğuna daha önce başlayan tek filmi "Uzakta" oldu. M. Tayfur Aydın'ın yönettiği film, dünya prömiyerini 29. Tallinn Black Nights Film Festivali'nin Uluslararası Yarışma Doc@PÖFF bölümünde gerçekleştirdi. Film, Türkiye'de ilk kez Antalya'da seyirci karşısına çıkacak. Diğer dokuz belgesel ise dünya prömiyerini Altın Portakal'da yapacak.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın ana jürisinde Sabire Soytok, Selçuk Metin ve Aslı Akdağ yer alacak. Yapımlar En İyi Belgesel Film ve Belgesel Film Jüri Özel Ödülü için yarışacak.

Kaynak: ANKA