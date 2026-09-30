Altın Koza'da 'Canavar' ve 'Varlık' bugün dünya prömiyerini yapacak

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(ADANA)– 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, yarışma filmleri, dünya prömiyerleri, söyleşiler ve Çukurova Altın Koza Akademi etkinlikleriyle devam ediyor.

Festivalin dördüncü gününde dünya sinemasının önemli yönetmenlerinden Asghar Farhadi Adanalı sinemaseverlerle buluşurken, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Günyüzü" ve "Bir Arada Yalnız" ekipleri filmlerinin ardından seyircilerin sorularını yanıtladı. Sinema yazarlığının dijital çağdaki dönüşümü de "Eleştiri mi, Etkileşim mi?" panelinde tartışıldı.

Festivalin beşinci gününde ise yarışmanın iki yeni filmi ilk kez seyirci karşısına çıkacak. "Canavar" ve "Varlık" dünya prömiyerlerini Altın Koza'da yapacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında dün Banu Sıvacı'nın "Günyüzü" ile Ali Vatansever'in "Bir Arada Yalnız" filmleri ekip katılımıyla gösterildi.

"Günyüzü"nün ardından düzenlenen söyleşide yönetmen Banu Sıvacı, yapımcı Orkun Huylu, görüntü yönetmeni Yusuf Aslanyürek, besteci Canset Özgecan ile oyuncular Selva Erdener, Süleyman Kadim Kabaali ve Asena Hotamış seyircilerle bir araya geldi.

Orta yaş üstü bir kadını hikayenin merkezine almak istediğini belirten Sıvacı, "Erkekler arası iktidar savaşı yerine, toplumda ve sinemada görünmeyen kadınların inatçı arayışını anlatmak istedim" dedi. Sıvacı, filmin tek bir olaydan değil, çocukluğundan bu yana tanıklık ettiği hikayeler ve yaşadığı coğrafyadan beslendiğini anlattı.

Opera sanatçısı Selva Erdener de "Günyüzü" ile ilk kez bir sinema filminde başrol üstlendiğini belirterek, opera eğitiminin temelinde oyunculuğun da bulunduğunu söyledi.

"BİR ARADAYDIK VE YALNIZ DEĞİLDİK"

Ali Vatansever'in yönettiği "Bir Arada Yalnız"ın gösteriminin ardından yönetmen Vatansever ile oyuncular Onur Gözeten ve Esra Kızıldoğan'ın da aralarında bulunduğu film ekibi seyircilerin sorularını yanıtladı. Filmin çıkış noktasında gazetede okuduğu bir haber ile covid-19 döneminde yaşanan kişisel ve toplumsal kayıpların bulunduğunu anlatan Vatansever, ölüm ve çaresizlikle yüzleşme fikrinin peşinden gittiğini söyledi. Filmde kanser hastası bir genci canlandıran Onur Gözeten, rol için fiziksel bir dönüşüm geçirdiğini, hazırlık sürecinde onkologlar ve hasta yakınlarıyla görüştüğünü anlattı.

Anne karakterini canlandıran Esra Kızıldoğan ise bir terapist eşliğinde hazırlandıklarını belirterek, "Zor sahnelerde tüm ekip yanımızdaydı, bir aradaydık ve yalnız değildik" dedi.

SİNEMA YAZARLIĞININ GELECEĞİ TARTIŞILDI

Dünün bir diğer buluşması ise Çukurova Altın Koza Akademi kapsamında gerçekleştirilen "Eleştiri mi, Etkileşim mi? İçerik Çağında Sinema Yazarlığı" paneli oldu.

Gözde Hatunoğlu, Ece Vitrinel, Ekrem Buğra Büte, Olkan Özyurt ve Şenay Aydemir'in katıldığı panelde dijitalleşmeyle birlikte sinema eleştirmenliğinin geçirdiği dönüşüm, sosyal medya algoritmaları, etkileşim ve tıklanma baskısı ile geleneksel sinema yazarlığı arasındaki ilişki ele alındı. Panelde, sosyal medyanın sinema üzerine konuşma alanını genişletmesine karşın hızlı tüketilen içeriklerin derinlikli eleştirinin yerini alma riski taşıdığına dikkat çekildi.

"CANAVAR" VE "VARLIK" DÜNYA PRÖMİYERİNİ YAPACAK

Festival bugün iki dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında Tunç Şahin'in yönettiği "Canavar" saat 17.30'da, Muzaffer Mehmet Çağlar'ın "Varlık" filmi ise saat 20.30'da ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda Mümün Barış'ın "Bay Okan", Sibel Kayhan'ın "Mor Menekşeli Kadınlar" ve Gamze Yeltan'ın "Sıcak Bir Göz: Mehmet Güreli" filmleri jüri ve izleyiciyle buluşacak. Genç sinemacıların yapımlarının yer aldığı Ulusal Kısa Film Yarışması seçkileri ise 17.45 ve 20.15 seanslarında gösterilecek.

EDEBİYAT, SİNEMA VE RESTORASYON KONUŞULACAK

Çukurova Altın Koza Akademi kapsamında bugün Ahmet Hızarcı ve Caner Çevikkaya'nın katılımıyla "Pelikülden Dijitale Film Restorasyonu – Drakula İstanbul'da" söyleşisi gerçekleştirilecek. Özgür Mumcu moderatörlüğünde Ayfer Tunç, Tufan Taştan ve Şenay Gürler, "Edebiyat ve Sinema Arasında Hikaye Anlatıcılığı" panelinde bir araya gelecek.

Festival programında ayrıca Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları ile Dünya Sineması seçkisinden "Biz Uzaylıyız" ve "Kefaret" filmleri yer alacak.

Kaynak: ANKA