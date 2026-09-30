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63. Altın Portakal'da yarışma dışı film seçkisi açıklandı, kısa metrajda 3 film var

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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kısa Metraj ve Belgesel'de Yarışma Dışı bölümünde yer alacak filmler belli oldu. Kısa metraj yarışma dışı bölümde 3 film yer alıyor; belgesel bölümünde dünya gösterimini Antalya'da yapacak yapımlar da seçkide bulunuyor.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde; Kısa Metraj ve Belgesel'de Yarışma Dışı bölümünde yer alacak filmler belli oldu.

24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, Türkiye'nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Kısa Metraj ve Belgesel'de Yarışma Dışı özel gösterim seçkisi açıklandı.

Kısa metraj yarışma dışı bölümde 3 film yer alıyor

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Kısa Metraj Yarışma Dışı bölümünde; yönetmenliğini Evrim İnci'nin üstlendiği, yapımcılığını Berker Bülbüloğlu ve Evrim İnci'nin yaptığı "Adım Adım Eve - Step by Step Toward Home"; yönetmenliğini Ege Yılmaz'ın üstlendiği, yapımcılığını Maciej Slesicki ve Ege Yılmaz'ın yaptığı, dünya gösterimini Antalya'da gerçekleştirecek olan "Hayaletin Evi Yok - The Ghost Has No Home" ve yönetmenliğini ve yapımcılığını Mert Can Altun'un üstlendiği "Anadolu'nun Kayıp Pençeleri - The Lost Claws of Anatolia" filmleri yer alıyor.

Dünya gösterimleri Altın Portakal'da

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Belgesel Yarışma Dışı bölümünde; yönetmenliğini ve yapımcılığını Ebru Güzel'in üstlendiği, dünya gösterimini Antalya'da gerçekleştirecek olan "Ana'dolu: Bacılar, Bibiler ve Ezeler- Ana'tolia: Baci's, Bibi's and Eze's"; yönetmenliğini Aslı Akdağ'ın, yapımcılığını Aslı Akdağ, Filiz Emre ve Yunus Emre Tolan'ın üstlendiği "Arayış- Human in Quest"; yönetmenliğini ve yapımcılığını Şeyda Canan'ın üstlendiği, dünya gösterimini Antalya'da gerçekleştirecek olan "Kameranın Ardındaki Kadınlar- Women Behind the Camera"; yönetmenliğini Orhan Miroğlu'nun, yapımcılığını Halil Özdemir'in üstlendiği "Posta Kutusu 213 Diyarbakır- Mailbox 213 Diyarbakır"; yönetmenliğini Kristina Mikhailova'nın, yapımcılığını Kristina Mikhailova, Dana Sabitova, Vadim Jendreyko, Nadira Murray ve Halil Buğday'ın üstlendiği, 76. Uluslararası Berlin Film Festivali Forum Özel Bölümü'nde dünya gösterimini gerçekleştiren ve Ekümenik Jüri Ödülü'ne layık görülen, Türkiye'deki ilk gösterimini Antalya'da gerçekleştirecek olan "River Dreams" ve yönetmenliğini ve yapımcılığını Mehmet Ali Sevimli'nin üstlendiği "Yıkılmak- The Defeat" filmleri yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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