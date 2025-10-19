Haberler

Şanlıurfa'da 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali düzenlendi

Şanlıurfa, 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Şanlıurfa Gönüllüler Derneği öncülüğünde, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festival sona erdi.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde görev alan 30 akademisyenin jüri üyeliği yaptığı festivalde seçilen kısa filmler, Şanlıurfa Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Farklı ülkelerden 3 bini aşkın filmin yarıştığı festivalde, ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Birinciliği Hümam Özkara "Hayat Devam Ediyor" filmiyle, ikinciliği Şükrü Özümcan "Saçını Kesen Berber" filmiyle üçüncülüğü ise "Holy Heaviness" filmiyle Farnoos Abedi kazandı.

Şanlıurfa Gönüllüler Derneği Başkanı Habip Çadırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivali Göbeklitepe'nin ve kentin tanıtımına katkı sunma amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festivale gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Çadırcı, "Festivale yoğun bir ilgili oldu. 140 ülkeden başvuru aldık, hiç tahmin etmediğimiz ülkelerden bile başvurunun olması bizi sevindirdi. Daha önceki yıllara göre festivalin kapsamı genişleyerek devam ediyor. Hem katılım hem de başvuru sayısının artması bu işin iyiye gidişini gösteriyor. Emeği ve desteği olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Kültür Sanat
