Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nde 6 kategoride 35 kısa film finalist oldu

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Kısa'dan Hisse Sanat Derneği tarafından bu yıl 11. kez düzenlenecek "Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali"nde, 6 kategoride yarışacak 35 kısa film ile yapım destek kategorisinde finale kalan 15 proje belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, Türk Telekom Tivibu ana sponsorluğunda düzenlenen festival, 21-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival kapsamındaki film gösterimleri Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda yapılacak.

Bu yıl yapay zeka kategorisinin de eklendiği festivalde, kurmaca, lise, belgesel, animasyon, deneysel ve yapay zeka kategorilerinde ödüller verilecek. Ayrıca gösterim hakkı kazanan 7 kısa film de festival programında izleyiciyle buluşacak.

Festivalde En İyi Kurmaca Film, En İyi Belgesel Film ve En İyi Animasyon Film ödüllerinin her biri için 60 bin lira verilecek. En İyi Deneysel Film ve En İyi Yapay Zeka Film ödülleri 40'ar bin lira, lise kategorisinin birincilik ödülü ise 30 bin lira olacak.

Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Lütfi Ömer Akad anısına verilecek özel ödülün tutarı da 40 bin lira olarak belirlendi. 600'den fazla projenin başvurduğu festivalin yapım destek kategorisinde, proje aşamasındaki 15 kısa film yarışacak.

Bu kapsamda İstanbul Sinema Evi (İSE) tarafından bir projeye 100 bin lira, Zürafa Film tarafından ise bir projeye 75 bin lira nakit destek sağlanacak. Ayrıca Flod Post bir projeye renk, FSM Film Yapım kamera ve ekipman, PostMekan kurgu, Aytekin Sound ise ses teknisyeni ve ses ekipmanı desteği verecek.

Finalist filmler ve projeler

Kurmaca kategorisinde "Ben Hareketsiz Dururken", "Bu Taraf", "Dilsiz Rüya", "Ekekekek", "Gece Mesaisi", "Geyikler, Annem ve Almanya", "Olası Gecikmeler Durumunda", "Sonsuz Elma Sendromu", "Susmuşlar Eşiği" ve "Süpermen Bozkıra Düştü" filmleri finale kaldı.

Lise kategorisinde "Apoptoz", "Kaşıntı", "Mesai", "Olimpos'tan Düşen" ve "Umut Fidanları" filmleri yarışacak.

Yapay zeka kategorisinin finalistleri "Başka Türlü", "Bir Azmış, Bir Çokmuş", "Enver Zaman İçinde", "Kiki: Bir Sürgün Öyküsü" ve "Köprünün Altındaki Yasa: Boran" oldu.

Deneysel kategoride finale kalanlar arasında "14: 54: 04", "Kalan", "Sonsuzluğun Evi", "Tortu" ve "Yenilebilir Büyü" filmleri finale kalırken animasyon kategorisinde "Anaokulu", "Bilemiyorum, Aysel", "Karanfil Kız", "Bir Zamanlar Siber Uzayda" ve "Sofa" adlı yapım yer aldı.

Belgesel kategorisinin finalistleri ise "Bocuk: Kadim Bir Ritüel", "Kıvılcım", "Pirlerin Düğünü", "Ahraz" ve "Urfa Cezaevi | Bir Hafızanın Yıkımı" olarak açıklandı.

Yapım destek kategorisinde finale kalan projeler "205+1", "Altın Dişler", "Beklenen Cenaze", "Benim Hakkımda Değil", "Bir Kış Günü Babam Öldüğünde", "Bir Ruhsal Otopsi Denemesi", "Face ID", "Hatırladığın Kadarıyla", "Kazı Alanı", "Kimse Ama Herkes", "Leke", "Posa", "Rü'yet", "Talaq" ve "Vadedilen" oldu.

Festival kapsamında gösterim hakkı kazanan filmler ise "Evim Güzel Evim", "Fillerin Uykusu", "Hürriyete Açılan Kanatlar", "Onlar Çocuk", "Son Tohum", "Soyut" ve "Uslu" filmleri olarak belirtildi.

Kaynak: AA