Baturalp Bekar kimdir? Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi Baturalp Bekar kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Baturalp Bekar, kısa film ve sinema projeleriyle tanınan genç bir yönetmen olarak hem sektörde hem de magazin gündeminde gündeme geliyor. Son dönemde ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ile ilişkisinin başlaması, adını magazin dünyasında da öne çıkardı. Sinema kariyeri ve kişisel hayatıyla merak uyandıran Bekar, İstanbul merkezli çalışmaları ve ödüllü projeleriyle dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BATURALP BEKAR KİMDİR?

Baturalp Bekar, Türk sinema sektöründe özellikle kısa film ve bilim kurgu türündeki işleriyle tanınan genç bir yönetmendir. 1991 yılında İstanbul'da doğan Bekar, sinemaya olan ilgisini üniversite yıllarında kısa filmler çekerek görünür hâle getirmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema – Televizyon Bölümü'nde aldığı eğitim, hem teknik hem de yaratıcı anlamda gelişmesini sağlamış, çektiği kısa filmlerle yerli ve uluslararası platformlarda dikkat çekmiştir.

Bekar'ın kariyerinde öne çıkan işlerden biri, bilim kurgu türündeki "Joypad" filmidir. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok festivalde gösterilen bu film, Indie Wise Virtual Festival, Lecce Film Fest – Cinema Invisible, 4th CISFF (India) ve IndustryBOOST Competition gibi prestijli etkinliklerde finalist olmuştur.

Reklam sektöründe de aktif çalışan yönetmen, kamera arkasındaki tecrübesiyle kısa sürede tanınan bir isim hâline gelmiştir. IMDb kayıtlarına göre bazı projelerde yapımcı olarak da görev üstlenen Bekar, son yıllarda yeniden kısa film üretimine ağırlık vermiştir.

Sosyal medya hesaplarını kapalı tutmasıyla, kamuoyunda daha çok iş odaklı ve mahremiyete önem veren bir profil olarak tanınmaktadır.

BATURALP BEKAR KAÇ YAŞINDA?

Baturalp Bekar, 10 Mayıs 1991 doğumludur ve 3 Kasım 2025 itibarıyla 34 yaşındadır. Genç yaşta sinema eğitimine başlaması, sektörde hızlı bir şekilde kendini göstermesine imkân tanımıştır.

Üniversite döneminde çektiği projelerle dikkat çekmesi ve kısa süre içinde festivallere kabul alınması, yönetmenin kariyerine erken bir ivme kazandırmıştır.

Yaşının genç olmasına rağmen hem reklam hem de bağımsız film alanında geniş bir üretim pratiğine sahip olması, sektördeki güçlü konumunun temel nedenleri arasında gösterilmektedir.

BATURALP BEKAR NERELİ?

Baturalp Bekar, İstanbul doğumludur. 10 Mayıs 1991'de bu şehirde dünyaya gelmiş ve hem eğitim hem de kariyer hayatını büyük ölçüde İstanbul merkezli olarak sürdürmüştür.

Türkiye'nin sinema, reklam ve medya üretimindeki en güçlü şehirlerinden biri olan İstanbul'un sunduğu kültürel ve sektörel imkânlar, Bekar'ın yönetmenlik kariyerinin şekillenmesinde belirleyici olmuştur.

Kamuoyuna açık bilgilerde ailesinin kökeniyle ilgili başka bir detay yer almamakla birlikte, Bekar'ın hâlen İstanbul'da yaşadığı belirtilmektedir.

BATURALP BEKAR NE İŞ YAPIYOR?

Baturalp Bekar, yönetmen ve yapımcı olarak çalışmaktadır. Kariyerine kısa filmlerle başlamış, daha sonra reklam filmleri çekerek profesyonel alanda tecrübe kazanmıştır. 2016 yılında çektiği bilim kurgu türündeki uzun metraj denemesi "Joypad", yönetmenin sektörde tanınmasına büyük katkı sağlamıştır. Film, çeşitli uluslararası festivallerde adaylıklar ve final dereceleri elde etmiştir.

Bekar'ın çalışma alanları yalnızca film yönetmenliğiyle sınırlı değildir. IMDb ve LinkedIn gibi platformlarda yer alan bilgilere göre bazı projelerde yapımcılık da yapmıştır. "Fast Fashion" ve "Her Şey Aşktan" gibi projelerde yönetmenlik dışında farklı görevler üstlendiği belirtilmektedir. Son yıllarda, özellikle kısa film odaklı üretimlerine ağırlık verdiği bilinmektedir. Yönetmenin filmografisi, bağımsız sinema alanında aktif bir üretici olduğunu göstermektedir.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Nilperi Şahinkaya, Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan oyuncularından biridir. 2 Kasım 2025'te Baturalp Bekar ile görüntülenmesi sonrası özel hayatıyla yeniden gündeme gelen oyuncu, kariyeri boyunca birçok dizi ve film projesinde yer almıştır. Şahinkaya, güçlü ekran enerjisi, tiyatro eğitimi ve geniş rol yelpazesiyle tanınmaktadır.

2025 yılı itibarıyla Şahinkaya, Baturalp Bekar ile yeni bir ilişkiye başladığını doğrulamış, sosyal medyada kalp emojili bir paylaşım yaparak birlikteliği duyurmuştur. Çiftin ilişkisinin yeni başladığını, birbirlerini tanıma sürecinde olduklarını söylemiştir.

Magazin basınında yer alan "evlilik" iddiaları ise Şahinkaya tarafından esprili bir dille yalanlanmış, bu söylentilerin ciddiye alınmaması gerektiği ifade edilmiştir.