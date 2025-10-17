Haberler

Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali Sona Erdi

Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali Sona Erdi
Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen festivalde Türk Sineması Onur Ödülü usta oyuncu Türkan Şoray'a takdim edilirken, finale kalan filmler arasında ödüller de sahiplerini buldu.

Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Korel Otel'de gerçekleştirilen festivalin kapanış töreninde, Filistinli müzisyenler Fares Anbar, Mohamed Al-Ashi ve Ahmed Al-Madhoun konser verdi.

Finale kalan kısa filmlerin video gösteriminin ardından Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, usta oyuncu Türkan Şoray'a "Türk Sineması Onur Ödülü"nü takdim etti. Ayrıca Şoray'a, Afyonkarahisar'da 1970-1985 yıllarında kullanılan antika ayaklı bir fotoğraf makinesi hediye edildi.

Ödül sonrası konuşan Şoray, 1973 yılında Afyonkarahisar'ın köylerinde 'Açlık' filmi çektiklerini hatırlatarak, kendisi için takdim edilen plaket için teşekkür etti.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da kısa film festivalinin her yıl coşkusunun katlanarak arttığını söyledi.

Gençlerin festivale başvuru ve katkılarının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Son iki yıldır Türk sinemasının, Yeşilçam'ın üstatlarıyla sizleri buluşturmak ve tanıştırmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Festivale katkı sağlayan, bugüne gelmesine emek veren tüm paydaşlarımıza, gençlerimize, sinemaseverlere ve onur konuğumuza tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

Yiğitbaşı, bu sene Gazze'yle ilgili farkındalıkların daha da artması temennisiyle Gazze belgeselinin yanı sıra Filistinli müzisyenlerin konser verdiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından Festival Direktörü Sevda Dursun, Vali Yiğitbaşı'na plaket takdim etti.

İl protokolü de Filistinli müzisyenler, festival jürisi ve görev alan gönüllü öğrencilere plaket ile sertifika verdi.

24 film finale kaldı

Festivale, 189 ülkeden 2 binin üzerinde başvuru geldi ve yapılan değerlendirme sonucu 24 film finale kaldı.

Yarışmada "Rehber" filmiyle yönetmen Mert Erez birinci, "Blur" filmiyle İranlı yönetmen Sahra Asadollahi ikinci ve "Babamın Arkadaşı" filmiyle yönetmen Kemal Akçay üçüncü oldu.

Afyonkarahisar'daki öğrencilere yönelik düzenlenen "Büyük Taarruz Özel Ödülü" ise "Şehrin Ritmi: Kadın Vatmanlar" belgesel filmiyle İremnur Güler'e verildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
