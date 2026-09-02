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Altın Portakal'da 423 film yarışacak

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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne bu yıl 423 film başvurdu. Yarışmalar 24-31 Ekim'de yapılacak, ulusal seçkiler yakında açıklanacak. Film Forum ise 25-27 Ekim'de gerçekleştirilecek.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Kısa Metraj ve Ulusal Belgesel Film yarışma başvurularına bu sene 423 film katıldı.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, bu yılki organizasyon 24-31 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında Ulusal Uzun Metraj ile Ulusal Kısa, Ulusal Belgesel Film ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri yarışmaları için başvurular 31 Ağustos'ta bitti.

Türkiye'nin en köklü film festivalinde, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'na 58, Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması'na ise 267 film için başvuru yapıldı. Bu sene Ulusal Belgesel Film Yarışması kategorisine ise 98 filmin kaydı yapıldı.

Öte yandan Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'na ise ülke genelindeki 48 üniversitenin ilgili 70 fakültesinden 70 başvuru oldu.

Ulusal seçkiler ise ileriki günlerde paylaşılacak.

Öte yandan 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yer alan, genç ve bağımsız sinema üreticilerini bir araya getiren Film Forum, 25-27 Ekim'de 13. kez gerçekleştirilecek. Foruma başvurular, 21 Eylül Pazartesi saat 23.59'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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