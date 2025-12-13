7'inci 'TRT Humanitarian Film Festival' ödülleri sahiplerini buldu

KÜRESEL insani sorunlara ışık tutmayı hedefleyen bir kısa film festivali olan 'TRT Humanitarian Film Festival', bu yıl yedinci kez hayata geçirildi. Küresel sorunları kısa filmler aracılığı ile izleyicilere anlatmayı hedefleyen festivalin sonunda düzenlenen ödül töreninde ise ilk üçe giren ve TRT Özel Ödülü'nü kazanan filmlerin yönetmenlerine ödülleri takdim edildi.

Film yapımcılarına insani meseleleri kendilerine has bir bakış açısıyla ele almaları için önemli bir platform sağlayan 'TRT Humanitarian Film Festival', bu yıl yedinci kez seyircileri ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalde, katılımcılar gün boyunca ödüllü kısa filmleri izleme ve dünyanın dört bir yanından gelen önemli isimlerle atölyelere katılma imkanı buldular.

Festivalde ödül kazanan yönetmenlerin ödülleri, etkinlik sonunda düzenlenen törende TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Yılmaz, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve TRT Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından takdim edildi.

'BUGÜNÜN DÜNYASININ ASIL KAHRAMANLARI, İŞTE BU İNSANLARDIR'

Festivalin ev sahipliğini yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin Humanitarian Film Festival platformu ile küresel insani meselelere dikkat çektiğini, insanlığın sahici sorunlarını sinemanın kendine has diliyle konu eden filmleri izleyiciyle buluşturduğunu ve görmezden gelinenleri kadrajına alan sinemacıları ödüllendirdiğini belirtti.

TRT Genel Müdürü Sobacı, "TRT Humanitarian Film Festival bizlere, farkına varamayacağımız dertlerle hemhal olma, belki de hiçbir zaman yolumuzun kesişmeyeceği insanlarla tanışma, medyadaki gürültü kirliliğinin ortasında asla işitemeyeceğimiz sesleri cankulağıyla dinleme imkanı sunuyor. Festivalimiz vesilesiyle bir araya gelen siz sinemacılar bizlere görülmeyeni gösteriyor, duyulmayanı duyuruyor, düşünülmeyeni düşündürüyorsunuz," ifadelerini kullandı.

Sinemanın insana dair nice hali anlatmanın en etkili araçlarından biri olduğunu belirten Sobacı, "Günümüzde savaş, işgal, soykırım, zorunlu göç ve türlü felaketlerin gölgesinde dönen dünya, sinemanın anlatı gücüne ve etkisine belki de en çok ihtiyaç duyduğu dönemi yaşıyor. Ne var ki, farklı coğrafyalarda mezalim altında yaşamaya mahküm edilen milyonlarca insan, günbegün büyüyen sinema endüstrisinde kendisine yer bulmakta zorluk çekiyor. Çünkü dünyayı adeta esir almak isteyen kimi mahfiller, haklı ama güçsüz bu insanların feryatlarını duymazdan, ıstıraplarını görmezden geliyor. Sinemanın kitleleri etkileyen görsel ve işitsel gücü, türedi kahramanların sözüm ona maceralarına tahsis ediliyor. Oysa işgal ve soykırıma karşı izzetli bir direniş gösteren, zorunlu göç ettiği yerlerde ırkçılık belasına maruz kalan, hayatını bir lastik bota emanet etmeye mecbur bırakılan, her gün tekrar tekrar sevdiklerinin canlarıyla sınanan, çocuklarına bir torba un getirebilmek için ölmeyi göze alan insanlar var. Bugünün dünyasının asıl kahramanları, işte bu insanlardır. ve bizim, bu insanlara karşı bir sorumluluğumuz var" diye konuştu.

İyiliği çoğaltacak, umudu aşılayacak hikayelerin sinemanın temelini oluşturması gerektiğini belirten Sobacı, "TRT ailesi olarak, Humanitarian Film Festival'i tüm bunları göz önünde bulundurarak düzenliyoruz. Nitekim bugün gerçekleştirilen gösterimlerde, nice kahramanla tanışma ve onların hikayeleriyle aramızdaki mesafeyi kısaltma imkanı bulduk. Ülkesinden ve sevdiklerinden çok uzaklarda yaşamaya mecbur bırakılmış mülteci çocukların, boğuştukları sorunların ve yaşadıkları korkuların farkına vardık. Milyonlarca çocuğun en yakınlarındakinden dahi sevgi görmeden büyüdüğü gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik. İşgal edilmiş bir toprakta yaşamanın, en sıradan hayallerin kurulmasını ya da en sıradan isteklerin gerçekleşmesini dahi imkansızlaştırdığına tanık olduk. Denize ulaşamayan, denizi hayal dahi edemeyen milyonlarca Filistinlinin hasretini kalbimizde hissettik. Hala kendilerine reva görülen zorlu koşullarda yaşam mücadelesini sürdüren; hikayesini, acısını, derdini bilmediğimiz milyonlarca Gazzeli var. Bugün burada gösterimi yapılan kısa filmler, soykırımın yalnızca ekranlara yansıyanlardan ibaret olmadığını, daha nasıl dramlar yaşatabileceğinin sarsıcı örneklerini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu" dedi.

Sinemanın vicdanları harekete geçiren bir sanat dalı olduğunu belirten Sobacı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, nerede bir mazlum varsa yardımına koşan Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT olarak, sinemanın sahip olduğu benzersiz potansiyelin farkındayız. Biz bu potansiyeli harekete geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ortak yapımcılığını üstlendiğimiz filmlerde, daha fikir aşamasından itibaren destek verdiğimiz projelerde, belgesellerde, animasyonlarda ve diğer tüm yayın ve yapımlarımızda, insani değerleri yüceltmeye azami ihtimam gösteriyoruz," ifadeleriyle TRT'nin misyonunun altını çizerek "Türkiye'nin TRT'si var olduğu sürece örtbas edilmeye çalışılan her kriz belgelenecek; feryatlarına kulak tıkananların hikayeleri, dünyanın en ücra köşelerinde dahi kulakları delercesine anlatılmaya devam edecektir" sözleri ile konuşmasını bitirdi.

FESTİVALDE GÜN BOYUNCA ATÖLYE VE PANELLER DÜZENLENDİ

Festivale bu sene Türkiye, Avrupa ülkeleri, ABD, Hindistan ve İran başta olmak üzere 64 ülkeden toplam 433 film başvurusu gerçekleştirildi. Başvuran tüm filmler, jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Elchin Musaoğlu'nun yaptığı alanında uzman ulusal ve uluslararası isimlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi.

Gün boyu devam eden 'TRT Humanitarian Film Festival'de, katılımcılar Ahmet Kural'ın katıldığı 'Oyunculuk Atölyesi' ve Sinan Sertel, Tülay Gökçimen ve Halil Kardaş'ın katıldığı 'Film Okuma Atölyesi' ile 'İnsani Film Yapımcılığı' panellerinde sektör profesyonelleri ile buluştu. Ödül töreninde ise Layth Sidiq'in performansı geceye renk kattı.

TRT Humanitarian Film Festival Kazananları

'Birincilik Ödülü: Saif Hammash – 'Geyik Dişi'

'İkincilik Ödülü: Lyna Tadount, Sofian Chouaib – 'Canımın İçi'

'Üçüncülük Ödülü: Salvatore Scarpa, Max Burgoyne-Moore – 'Largo'

'TRT Özel Ödülü: Ahmed Deeb, Moaz Hosni – 'Farfour: Gazze'den Bir Savaş Günlüğü'