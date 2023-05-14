Kick Boks Haberleri - Kick Boks Haber - Haberler

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Kick Boks Haberleri

Kick Boks haber, Kick Boks son dakika haberleri ve gelişmeleri.

ETÜ'ye kick boksta çifte madalya

ETÜ'ye kick boksta çifte madalya

Kick Boks - 14.05.2023
Başarılı sporculardan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

Başarılı sporculardan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

Kick Boks - 12.05.2023
2 farklı spor dalında Türkiye çapında başarı elde ettiler

2 farklı spor dalında Türkiye çapında başarı elde ettiler

Kick Boks - 11.05.2023
Bursa'da sporun yıldızlarına ödül yağdı

Bursa'da sporun yıldızlarına ödül yağdı

Kick Boks - 04.05.2023
Bursa'da sporun yıldızlarına ödül yağdı

Bursa'da sporun yıldızlarına ödül yağdı

Kick Boks - 04.05.2023
Kick boksta Türkiye birincisi 3 sporcu, milli forma hayaliyle çalışıyor

Kick boksta Türkiye birincisi 3 sporcu, milli forma hayaliyle çalışıyor

Kick Boks - 03.05.2023
Tuzla'nın şampiyon sporcusu İskender Erdoğan, depremzedeler için ringe çıkacak

Tuzla'nın şampiyon sporcusu İskender Erdoğan, depremzedeler için ringe çıkacak

Kick Boks - 01.05.2023
ŞAMPİYON KİCK BOKSÇU DEPREMZEDELER İÇİN RİNGE ÇIKIYOR

ŞAMPİYON KİCK BOKSÇU DEPREMZEDELER İÇİN RİNGE ÇIKIYOR

Kick Boks - 01.05.2023
Tuzla'nın şampiyon sporcusu İskender Erdoğan, depremzedeler için ringe çıkacak

Tuzla'nın şampiyon sporcusu İskender Erdoğan, depremzedeler için ringe çıkacak

Kick Boks - 01.05.2023
Akın Fight Arena'da yapılan maçlar izleyenleri büyüledi

Akın Fight Arena'da yapılan maçlar izleyenleri büyüledi

Kick Boks - 29.04.2023
Akın Fight Arena'da yapılan maçlar izleyenleri büyüledi

Akın Fight Arena'da yapılan maçlar izleyenleri büyüledi

Kick Boks - 29.04.2023
Küçük devlerin basketbol şampiyonası Muğla'da başladı

Küçük devlerin basketbol şampiyonası Muğla'da başladı

Kick Boks - 27.04.2023
Büyükşehir Spor AŞ'nin 2'nci bahar dönemi spor okulu kayıtları sürüyor

Büyükşehir Spor AŞ'nin 2'nci bahar dönemi spor okulu kayıtları sürüyor

Kick Boks - 27.04.2023
Başkan Güler'den amatör spor kulüplerine can suyu

Başkan Güler'den amatör spor kulüplerine can suyu

Kick Boks - 27.04.2023
Diyarbakır'da kız öğrenciler, kick boksta Dünya Kupası'na hazırlanıyor

Diyarbakır'da kız öğrenciler, kick boksta Dünya Kupası'na hazırlanıyor

Kick Boks - 26.04.2023
Antalyaspor Kulübü'nde tüzük değişikliği

Antalyaspor Kulübü'nde tüzük değişikliği

Kick Boks - 25.04.2023
Depremzede milli kick boksçu, iki uluslararası turnuvadan da başarıyla döndü

Depremzede milli kick boksçu, iki uluslararası turnuvadan da başarıyla döndü

Kick Boks - 19.04.2023
ETÜ'lü Damla 12'den vurmaya devam ediyor

ETÜ'lü Damla 12'den vurmaya devam ediyor

Kick Boks - 17.04.2023
Ambulansla hayat kurtaran kadın, boş zamanlarını tiyatro ve kick boksla değerlendiriyor

Ambulansla hayat kurtaran kadın, boş zamanlarını tiyatro ve kick boksla değerlendiriyor

Kick Boks - 17.04.2023
Ağabeyini vazgeçirmeye çalışırken başladığı kick boksta şampiyonluklar elde etti

Ağabeyini vazgeçirmeye çalışırken başladığı kick boksta şampiyonluklar elde etti

Kick Boks - 16.04.2023
Depremzede milli sporcu, katıldığı iki turnuvadan da madalyayla döndü

Depremzede milli sporcu, katıldığı iki turnuvadan da madalyayla döndü

Kick Boks - 14.04.2023
Bütün rakiplerini nakavtla yendi, Türkiye Şampiyonu oldu

Bütün rakiplerini nakavtla yendi, Türkiye Şampiyonu oldu

Kick Boks - 14.04.2023
Diyarbakırlı kick boks şampiyonu Meyrama Çelebi başarılarıyla köyündeki kızlara örnek olmak istiyor

Diyarbakırlı kick boks şampiyonu Meyrama Çelebi başarılarıyla köyündeki kızlara örnek olmak istiyor

Kick Boks - 13.04.2023
Milli sporcu Sude Nur Basancı, başarıları ile göz doldurdu

Milli sporcu Sude Nur Basancı, başarıları ile göz doldurdu

Kick Boks - 09.04.2023
Milli kick boksçu Efe Aydın, Avusturya'da dünya ikincisi oldu

Milli kick boksçu Efe Aydın, Avusturya'da dünya ikincisi oldu

Kick Boks - 23.03.2023
Kemer'de karate, kick boks ve pilates kursları devam ediyor

Kemer'de karate, kick boks ve pilates kursları devam ediyor

Kick Boks - 20.03.2023
Dünya Şampiyonu depremzede Yıldız, afetzedelere yardım ediyor

Dünya Şampiyonu depremzede Yıldız, afetzedelere yardım ediyor

Kick Boks - 12.03.2023
Depremde evleri hasar gören iki kick boksçu milli forma için azimle çalışıyor

Depremde evleri hasar gören iki kick boksçu milli forma için azimle çalışıyor

Kick Boks - 05.03.2023
Spor A.Ş.'nin Bahar Dönemi Spor Okulları Kayıtları Başladı

Spor A.Ş.'nin Bahar Dönemi Spor Okulları Kayıtları Başladı

Kick Boks - 28.02.2023
İzmir'deki depremde oğlunu kaybetti, yardım için enkaz alanına koştu

İzmir'deki depremde oğlunu kaybetti, yardım için enkaz alanına koştu

Kick Boks - 12.02.2023
Spor camiası deprem için seferber oldu

Spor camiası deprem için seferber oldu

Kick Boks - 06.02.2023
Rakiplerine ringi dar ettiler

Rakiplerine ringi dar ettiler

Kick Boks - 04.02.2023
Profesyonel kick boksçu Dursun: 'Türkiye'nin gücünü bir kez daha göstereceğim'

Profesyonel kick boksçu Dursun: "Türkiye'nin gücünü bir kez daha göstereceğim"

Kick Boks - 30.01.2023
Emre Karaca Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'na damgasını vurdu

Emre Karaca Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'na damgasını vurdu

Kick Boks - 30.01.2023
'Taktakçı ikizler' 3 dövüş sporunda dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor

"Taktakçı ikizler" 3 dövüş sporunda dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor

Kick Boks - 25.01.2023
Kick Boks Türkiye Şampiyonasına katılacak 19 sporcunun hedefi milli takıma girmek

Kick Boks Türkiye Şampiyonasına katılacak 19 sporcunun hedefi milli takıma girmek

Kick Boks - 22.01.2023
Romanya polisi Andrew Tate soruşturmasını genişletti: Evleri basıldı, araçlarına el kondu

Romanya polisi Andrew Tate soruşturmasını genişletti: Evleri basıldı, araçlarına el kondu

Kick Boks - 16.01.2023
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hatice Akbaş kimdir? Hatice Akbaş hayatı ve biyografisi!

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hatice Akbaş kimdir? Hatice Akbaş hayatı ve biyografisi!

Kick Boks - 27.12.2022
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz her şeyin en iyisine layıktır anlayışıyla çalışıyoruz

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz her şeyin en iyisine layıktır anlayışıyla çalışıyoruz

Kick Boks - 13.12.2022
Abdulkadir Şahin Dövüş Sporlarını Youtube'a taşıdı

Abdulkadir Şahin Dövüş Sporlarını Youtube'a taşıdı

Kick Boks - 11.11.2022
Gelinin düğünde, gelinliğini umursamadan yaptığı hareketler konukları afallattı

Gelinin düğünde, gelinliğini umursamadan yaptığı hareketler konukları afallattı

Kick Boks - 03.11.2022
Andrew Tate kimdir? Andrew Tate kaç yaşında, nereli? Andrew Tate müslüman mı? Anrew Tate Instagram hesabı!

Andrew Tate kimdir? Andrew Tate kaç yaşında, nereli? Andrew Tate müslüman mı? Anrew Tate Instagram hesabı!

Kick Boks - 25.10.2022
Kadın düşmanı paylaşımlarıyla bilinen ABD'li kick boksçu Andrew Tate'in Müslüman olması tartışma yarattı

Kadın düşmanı paylaşımlarıyla bilinen ABD'li kick boksçu Andrew Tate'in Müslüman olması tartışma yarattı

Kick Boks - 24.10.2022
Ağrı haber... Ağrı'da Amatör Spor Haftası kapanış töreni yapıldı

Ağrı haber... Ağrı'da Amatör Spor Haftası kapanış töreni yapıldı

Kick Boks - 09.10.2022
Milli sporcu Sudenur İtalya'da Türk Bayrağını dalgalandırdı

Milli sporcu Sudenur İtalya'da Türk Bayrağını dalgalandırdı

Kick Boks - 09.10.2022
Kick boks sporcusunu öldüren sanığa 'yaş' indirimi ile 12 yıl hapis

Kick boks sporcusunu öldüren sanığa 'yaş' indirimi ile 12 yıl hapis

Kick Boks - 07.10.2022
Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa'da 1 milyon gence ulaşıldı

Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa'da 1 milyon gence ulaşıldı

Kick Boks - 06.10.2022
Burdur haber... Kemer'de ücretsiz karate ve kick boks kursları veriliyor

Burdur haber... Kemer'de ücretsiz karate ve kick boks kursları veriliyor

Kick Boks - 06.10.2022
Spor tesisine kavuşan Kocaköy, lisanslı sporcu sayısını 77'den binlere çıkardı

Spor tesisine kavuşan Kocaköy, lisanslı sporcu sayısını 77'den binlere çıkardı

Kick Boks - 04.10.2022
Amatör Spor Haftası tören ile başladı

Amatör Spor Haftası tören ile başladı

Kick Boks - 03.10.2022
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