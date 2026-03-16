Milli kick boksçular İtalya'da 14 madalya kazandı

Türk sporcular, İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 14 madalya elde etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) tarafından Jesolo kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Turnuvada Arda Yıldırım, 60 kilo low kick kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Milli sporculardan Elanur Erdoğan kreatif form, Furkan Polat 71 kilo K1, Kerem Duman 75 kilo K1 ve Kerem Efe Çiftçi +91 kilo K1 kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Şampiyonada Aslı Özkoçak 50 kilo light contact ve 50 kilo kick light kategorilerinde, Elanur Erdoğan 50 kilo point fight, Gözdenur Cep Atilla 55 kilo kick light, Leyla Demir müzikli form, Mahmut Mırat 79 kilo kick light, Oğuzhan Çelik müzikli form, Salih Arslan 86 kilo full contact ve Vedat Ağyürek ise 69 kilo kick light kategorisinde bronz madalya kazanan milli sporcular oldular.

Türk sporcular böylece 45 ülkeden 2 bin 373 sporcunun katıldığı organizasyonu 1 altın, 4 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 14 madalya ile tamamladı.