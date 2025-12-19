Haberler

Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübünden kick boksta dünya şampiyonu milli sporcuya ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübü, Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonu Asuman Cığlıoğlu ve antrenörü Emrah Şahanoğlu'nu kutlamak için ziyaret gerçekleştirdi. KAMPOFF Başkanı Ferhat Salur, Cığlıoğlu'nun başarısının Kastamonulular için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübü (KAMPOFF) yönetim kurulu, Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonu Asuman Cığlıoğlu ile antrenörü Emrah Şahanoğlu'nu ziyaret etti.

KAMPOFF Başkanı Ferhat Salur, ziyarette, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Cığlıoğlu'nun elde ettiği başarıyla büyük gurur duyduklarını söyledi.

Cığlıoğlu ile antrenörü Şahanoğlu'nu tebrik eden Salur, "Asuman'ın elde ettiği bu başarıyla tüm Kastamonulular olarak büyük sevinç ve gurur yaşadık. Bu tarihi başarı aynı zamanda ilimiz ve gençlerimiz için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bu başarısı tesadüf değil, büyük bir emeğin sonucudur. Hem milli sporcumuzu hem de değerli antrenörümüzü yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

Şahanoğlu da ziyaretlerinden dolayı KAMPOFF ekibine teşekkür etti.

Salur, ziyaretin ardından Cığlıoğlu'na plaket verdi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var

AK Parti süreç raporunu TBMM'ye sundu! SDG şartı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Galatasaray ve Trabzonspor aynı isim için yarışıyor

Aynı isim için yarışıyorlar
Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk

İstanbullulara müjde! Yılbaşında 10 yıl sonra bir ilk yaşanabilir
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
title