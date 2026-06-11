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Dünya üçüncüsü kick boksçu Nilsu'dan Marmaris Kaymakamı Kaya'ya ziyaret

Dünya üçüncüsü kick boksçu Nilsu'dan Marmaris Kaymakamı Kaya'ya ziyaret
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Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan lise öğrencisi Nilsu Özdemir, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret ederek başarısını paylaştı.

Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü elde eden lise öğrencisi Nilsu Özdemir, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, şampiyonada bronz madalya kazanan Çağdaş Bilim Koleji öğrencisi Nilsu Özdemir'in yanı sıra Okul Müdürü Süleyman Çöl ve antrenörü Mert Esin katıldı.

Ziyarette sporcuyu başarısından dolayı tebrik eden Kaymakam Kaya, genç sporcunun Türkiye'yi ve Marmaris'i uluslararası arenada başarıyla temsil etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaya, azmi ve disiplinli çalışmasıyla örnek olan Nilsu'ya başarılarının devamını dileyerek çeşitli hediyeler verdi.

Okul müdürü Süleyman Çöl ve antrenör Mert Esin de desteklerinden dolayı Kaymakam Kaya'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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