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Denizlili Hilal Bayhan, Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

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Denizlili Hilal Bayhan, Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı
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İtalya'da düzenlenen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda Denizlili milli sporcu Hilal Bayhan, Genç Kadınlar +70 kilogramda gümüş madalya kazandı. Finalde Yunan rakibiyle karşılaşan Bayhan, Denizli'den bu şampiyonada final oynayan ilk sporcu olarak kayıtlara geçti.

İTALYA'da yapılan Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda Denizlili milli sporcu Hilal Bayhan, Genç Kadınlar +70 kilogramda gümüş madalya kazandı. 18-27 Eylül tarihleri arasında İtalya'da gerçekleştirilen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'na 74 ülkeden 3702 sporcu katıldı. Şampiyonada milli takımımız 10 altın, 11 gümüş ve 21 bronz madalya olmak üzere toplam 42 madalya kazandı.

Hilal Bayhan +70 kg'da sırasıyla Venezuella, Bulgaristan ve Birleşik Krallık'tan rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde Yunan rakibiyle karşılan Bayhan, müsabaka sonunda gümüş madalya kazandı. Hilal Bayhan, bu başarısıyla Denizli'den Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda final oynayan ilk sporcu olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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