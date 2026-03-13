Arda Yıldırım, WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu Arda Yıldırım, İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, WAKO tarafından Jesolo kentinde düzenlenen organizasyon sürüyor.

Türkiye'nin 20 sporcu ile temsil edildiği turnuvada, Arda Yıldırım 60 kilo low kick kategorisinde şampiyon oldu.

45 ülkeden 2 bin 373 sporcunun katıldığı turnuva 15 Mart'ta sona erecek.