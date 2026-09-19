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8 Türkiye şampiyonluğu olan Melih Erdem, 2027'de dünya unvanını korumayı hedefliyor.

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Kendisini savunabilmesi için annesinin 10 yaşında kick boksa başlattığı milli sporcu Melih Erdem, 8 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa üçüncülüğü ve 1 dünya şampiyonluğu kazandı. Erdem, 2027 Dünya Şampiyonası'nda büyüklerde unvanını koruyup zirvede kalmayı hedefliyor.

Konya'da annesinin kendisini savunabilmesi amacıyla 10 yaşında kick boksa başlattığı 20 yaşındaki milli sporcu Melih Erdem, yaklaşık 10 yıllık spor hayatına 8 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa üçüncülüğü ve 1 dünya şampiyonluğu sığdırdı. Erdem, 2027'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda unvanını koruyarak zirvedeki yerini sürdürmek istiyor.

Milli sporcu Melih Erdem, AA muhabirine dünya şampiyonluğuna uzanan kariyerini ve bu spordaki başarılarını anlattı.

Annesinin kendisini savunabilmesi için bir spor dalına yönlendirmek istediğini ifade eden Erdem, arkadaşının da yazıldığı spor salonunda 10 yaşında kick boksa başladığını söyledi.

Spora kısa sürede bağlandığını belirten Erdem, "Dershaneden çıkar çıkmaz salona gelirdim. Arkadaşlarımla gezmek yerine antrenman yapmayı tercih ederdim. Sporu çok sevdim. Her gün buraya gelip sürekli antrenman yapıyordum." diye konuştu.

Güçlü yumrukları nedeniyle antrenörü İzzet Arabacı'nın kendisine "Bam Bam" lakabını taktığını aktaran Erdem, ardından müsabakalara hazırlanmaya başladığını belirtti.

İlk müsabakalarına 2022'de yıldızlar kategorisinde çıktığını ve Türkiye şampiyonu olduğunu belirten Erdem, 2023'te gençler kategorisinde de şampiyonluğa ulaştıktan sonra Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu söyledi.

Macaristan'daki Dünya Şampiyonası'nda kariyerinin en önemli başarısını elde ettiğini vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

"2024'te Macaristan'ın Budapeşte kentinde Dünya Şampiyonası vardı. İzzet hocamla birlikte gittiğimiz bu şampiyonada dünya şampiyonu oldum. İstiklal marşımızı okuttum, bayrağımızı göndere çektirdim. Avrupa Şampiyonası'nda küçük bir sakatlık yaşadım. Ancak sakatlık sürecini yavaş yavaş atlatıyorum. İnşallah 2027'deki Dünya Şampiyonası'nda büyüklerde zirveyi koruyup yine dünya şampiyonu olmak istiyorum."

"Annemin bir doktor oğlu olmadı ama bir dünya şampiyonu oğlu oldu"

Başarısında ailesi ve antrenörünün büyük emeği bulunduğunu belirten Erdem, "Annem okumamı çok istiyordu aslında. Böyle dövüşmemi hiç istemiyordu ama benim tercihim bu spor yönünde oldu. Annemin bir doktor oğlu olmadı ama bir dünya şampiyonu oğlu oldu." diye konuştu.

"Melih'in dünya şampiyonluğu unvanını korumasını istiyoruz"

Antrenör İzzet Arabacı, Melih Erdem'in yaklaşık 10 yıl önce ailesi tarafından kulübe getirildiğini söyledi.

Erdem'in azim ve disipliniyle önemli başarılara ulaştığını belirten Arabacı, şöyle devam etti:

"Melih Erdem, 10 yıl gibi bir süreçte çok ciddi başarılar elde etti. Profesyonel çalışmalarımızla 8 kez Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve kick boksun en büyük turnuvası olan Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğu unvanını kazandı. Melih'in dünya şampiyonluğuyla İstiklal Marşı'nı okutması bizim için büyük gurur kaynağı oldu. Şimdi ise 2027'deki Dünya Şampiyonası'nda daha önceden aldığı dünya şampiyonu unvanını tekrar elde ederek bu unvanı korumasını hedefliyoruz."

Kaynak: AA
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