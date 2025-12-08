Haberler

Kick Boks Dünya Şampiyonu Cığlıoğlu, Kastamonu Valisi Dallı'yı ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kick Boks Dünya Şampiyonu Asuman Cığlıoğlu'nu makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti ve gençlere ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kick Boks Dünya Şampiyonu Asuman Cığlıoğlu'nu makamında kabul etti.

Dallı, Cığlıoğlu ve antrenörü Emrah Şahanoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu ile makamında bir araya geldi.

Cığlıoğlu'nu tebrik eden Dallı, kendisinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen şampiyonadaki başarısıyla gururlandıklarını söyledi.

Bu başarının disiplinin, özverinin ve kararlı mücadelenin en anlamlı göstergesi olduğunu vurgulayan Dallı "Asuman'ın hem şehrimize hem de ülkemize yaşattığı bu gurur, gençlerimize de ilham veren güçlü bir örnek olmuştur. Bu süreçte kendisine destek veren antrenörü ile kıymetli ailesi başta olmak üzere, emeği bulunan herkese teşekkür ediyor, nice başarılarla kariyerini taçlandırmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
title