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Taşkent'teki Kick Boks Dünya Kupası'nda milliler 11 altınla 23 madalya kazandı

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Taşkent'teki Kick Boks Dünya Kupası'nda milliler 11 altınla 23 madalya kazandı
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Kick Boks Dünya Kupası'nın Özbekistan'da düzenlenen Taşkent ayağına katılan milli sporcular, 11 altın, 7 gümüş ve 5 bronzla 23 madalya kazandı. Organizasyonda 45 ülkeden 2530 sporcu mücadele etti.

Kick Boks Dünya Kupası'nın Özbekistan'da düzenlenen ayağına katılan milli sporcular, 11'i altın, 23 madalya elde etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre başkent Taşkent'in ev sahipliği yaptığı organizasyonda, 45 ülkeden 2530 sporcu mücadele etti.

Milli kick boksçular, organizasyonu 11 altın, 7 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA
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