Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kick Boks Federasyonunun 10. mali genel kurulu raporları oy birliğiyle ibra etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kick Boks Federasyonunun 10. olağan mali genel kurulu Ankara'da yapıldı. Genel kurulda yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları oy birliğiyle ibra edilirken mali ve idari konular ile gelecek dönem hedefleri değerlendirildi.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun 10. olağan mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları oy birliğiyle ibra edildi.

Federasyonun mali ve idari konularının görüşüldüğü genel kurulda, gelecek dönemde yapılacak çalışmalar ve hedefler de değerlendirildi.

Kaynak: AA
Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba

Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin ünlü 3 markası satılıyor

Türkiye'nin ünlü 3 markası satılıyor! Hepsi tek kişiye gidecek
Yasak aşkta beklenmedik karşılaşma! Sevgilisinin evinde eşiyle karşılaştı, ortalık karıştı

Yasak aşkta beklenmedik son! Sevgilisinin evinde eşiyle karşılaştı
İsraillilere şok saldırı! Netanyahu tam abluka talimatı verdi

Batı Şeria'da Netanyahu'yu tutuşturan olay! Anında talimat verdi
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı

Müjde! 1 milyon kişinin borcu silinecek, hazırlıklar başladı
MESEM'lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası! Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı

Yüz kızartıcı suçtan tutuklama! Aralarında eski okul müdürleri de var
Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar Demirbilek galada ortaya çıktı

Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar büyüdü! Gören tanıyamıyor
Ali Babacan'dan çarpıcı hesap: Büyük bir felaket var

Ali Babacan'dan çarpıcı hesap: Büyük bir felaket var