Kick Boks Federasyonunun 10. mali genel kurulu raporları oy birliğiyle ibra etti

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Türkiye Kick Boks Federasyonunun 10. olağan mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları oy birliğiyle ibra edildi.

Federasyonun mali ve idari konularının görüşüldüğü genel kurulda, gelecek dönemde yapılacak çalışmalar ve hedefler de değerlendirildi.

Kaynak: AA