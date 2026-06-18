Sabah kafasında baretle inşaatta geziyor, akşam ise eldivenleri takıp ringe çıkıyor

Sivas'ta yaşayan bir adam, spora olan tutkusunu kick boksa taşıyarak önemli bir başarıya imza attı. 2015 yılında kick boksa başlayan Selami Polat, Antalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda veteranlar 84 kilogram kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Yaşına rağmen azmiyle dikkat çeken Polat, gençlere de örnek oluyor.

Sivas'ta yaşayan mühendis Selami Polat (54), yoğun iş temposuna rağmen spordan kopmayarak azmiyle takdir topluyor. Gün içerisinde mühendis olarak şantiyelerde baretle çalışan Polat, mesai bitiminde spor salonunun yolunu tutuyor. Akşam saatlerinde boks eldivenlerini takarak antrenman yapan Polat, yıllardır hem mesleğini hem de spor tutkusunu bir arada sürdürüyor.

2015 yılında kick boksa başlayan Polat, 2017 yılından bu yana spora aralıksız devam ediyor. Başlangıçta 'Bu yaşta olabilir mi' diye düşünse de antrenörünün desteğiyle kendine güven kazanan Polat, şampiyonalara katılma kararı aldı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 12-17 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Selami Polat, veteranlar 84 kilogram kategorisinde dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti. Şampiyonada önemli bir performans sergilediğini belirten Polat, aldığı dereceden memnun olduğunu ifade ederek, "Dünya Şampiyonası'nda kazandığım üçüncülük benim için güzel bir sonuç oldu. İlk raundun ortasında ayak parmağım kırılmasaydı, şampiyon olma ihtimalim de vardı. Buna rağmen mücadeleyi bırakmadım ve dereceyle döndüm" dedi.

Hedeflerinin devam ettiğini ifade eden Polat, gelecek yıl kick boksun Point Fighting branşında da yarışmalara katılmayı planladığını belirtti. İlerlemiş yaşına rağmen spordan kopmayan Selami Polat, disiplini ve azmiyle çevresindekilerin takdirini toplarken, özellikle gençlere spor yapmaları konusunda ilham kaynağı oluyor.

"Benim için güzel bir sonuç oldu"

Selami Polat, iş ile sporu aynı anda yürüttüğünü söyleyerek, " Sivas'tan önce de kick boks çalışmalarım olmuştu. 32 yıllık meslek hayatım boyunca gittiğim her şantiyede mutlaka bir spor salonu buldum. Hiçbir şekilde iş hayatımla spor hayatımı birlikte yürütmek bana engel olmadı. Hem mesleğime dikkat ettim hem de sağlığıma önem verdim. Dünya Şampiyonası'nda kazandığım üçüncülük benim için güzel bir sonuç oldu. İlk raundun ortasında ayak parmağım kırılmasaydı, şampiyon olma ihtimalim de vardı. İnşallah seneye Kick Boks Point Fighting branşındaki yarışmaya da katılmayı düşünüyoruz. Gençlere örnek olabildiğimi düşünüyorum. 2015 yılında kick boksa başladım, fakat 2017'den bu yana aralıksız devam ediyorum. Şampiyona heyecanım, Sivas'a geldikten sonra başladı. 'Bu yaşta olabilir mi' diye düşündüğüm zamanlarda hocamın desteği benim için çok önemliydi. Kendisi bana büyük bir inanç aşıladı. Disiplinli çalışmalarımız sonucunda cesaret göstererek yarışmaya katıldım ve başarılı olduğumuza inanıyorum. İnşallah spora devam edeceğim" dedi.

"Hayatımı güzelleştiren bir parça oldu"

Polat, sporun stres atmak için çok faydalı olduğunu belirterek, "Gençlere de şu tavsiyelerde bulunabilirim. Sağlıklı yaşasınlar, bağımlılıklardan uzak dursunlar, spor yapsınlar, çalışkan ve ahlaklı bireyler olsunlar. Örneğin hocamız, derslerinde başarılı olamayan öğrencileri antrenmanlara almıyor. Burada genç arkadaşlar arasında bir abi, bir amca gibiyim. Onlarla sohbet ediyor, sorunlarında yardımcı olmaya çalışıyorum. Hem sağlıklı bir beden hem de sağlıklı bir yaşam için spor şart. Mesleğiniz ne olursa olsun, günlük hayatın stresini atabilmek için sporun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hem güzel bir meslek hayatım var hem de spor, hayatımı güzelleştiren çok özel bir parça oldu" diye konuştu.

"Antrenmanları çok disiplinli bir şekilde yürüttü"

Kick Boks antrenörü Ekrem Arıs ise Selami Polat'ın dünya üçüncüsü olduğunu ifade ederek, "Kick Boks Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve 12-17 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Selami Bey, veteranlar 84 kilogram kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Kendisiyle yaklaşık bir buçuk senedir yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Başlangıçta herhangi bir müsabaka hedefimiz yoktu. Ancak düzenli ve yoğun çalışmalarımızın ardından şampiyonaya katılmaya karar verdik. Emeklerinin karşılığını alarak dünya üçüncülüğü elde etti. Selami Bey antrenmanlarını oldukça disiplinli bir şekilde sürdürüyor ve idmanlarını hiç aksatmıyor" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı